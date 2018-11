La prenda se convirtió en la gran protagonista del look de la Reina durante la fiesta del 20 aniversario de La Razón

A juzgar por los últimos looks de Sara Carbonero y doña Letizia, el ‘glam’ está más de moda que nunca. La Reina sorprendía recientemente durante el 20 aniversario del diario La Razón con un perfecto estilismo de fiesta en el que su falda de tendencia ‘glitter’ se convertía en su gran protagonista. Combinada con un suéter y abrigo en negro, de acabado dorado, plisada y largo midi, la prenda acaparaba las miradas de propios y extraños, que se hacían la misma pregunta, ¿de dónde es?

La respuesta llegaba casi un día después. Después de rastrear los catálogos de los sellos de moda favoritas de la esposa de Felipe VI, hemos descubierto que la firma que se esconde tras la brillante pieza no es otra que Zara. Pero no pierdas el tiempo; si la buscas en la tienda online del buque insignia de Inditex no darás con ella. Y es que, a pesar de figurar en el nuevo ‘lookbook’ de la marca, todavía no se encuentra a la venta en nuestro país, por lo menos para los simples mortales.

Una vez más, la consorte ha hecho uso de sus influencias para hacerse con la que está destinada a convertirse en la falda estrella de la temporada de fiestas antes que nadie. Su truco no ha sido otro que adquirirla en el Reino Unido, donde se puede conseguir a un precio de 79,95 libras. Un coste sensiblemente superior a los 59,95 euros que valdrá en España con el que promete colgar el cartel de agotado casi al momento de ponerse a la venta.

Con esta nueva adquisición, la reina Letizia ha vuelto a demostrar su afición por las firmas ‘low cost’, incluso, para los eventos más destacados de su agenda. Algo que hiciera hace muy pocas semanas al estrenar un top con lazada en la cintura y estampado tartán, también de Zara, durante su encuentro con Martin Scorsese en el marco de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.