¡Esto es Halloween! La alfombra amarilla se tiñe de horror en los Premios Woman

El morado, el negro, el brillo y las lentejuelas fueron los protagonistas de la velada

El Casino de Madrid se vistió de gala anoche para acoger la gala de los Premios Woman. Una cita importante para las ‘celebs’ españolas, que intentaron ataviarse con sus mejores prendas, algunas, con poco éxito. El brillo y las lentejuelas volvieron a ser los protagonistas, así como los colores morado y negro, quizás, en un intento de adelantarse a la noche más terrorífica del año.

Judit Mascó, con un look de Juan Avellaneda, que hace unas semanas se coronaba como la ‘Reina de Halloween’ con un vestido de estampado de leopardo en tonos malvas, volvió a decantarse por este otoñal color y escogió un traje de chaqueta y pantalón en clave glitter. Nerea Garmendia, escogió un vestido de flecos negro con escote pronunciado, con el que, de no ser por su melena midi, bien podría haber hecho una oda a la matriarca del clan Addams, Morticia. La modelo Noelia López, por su parte, mezcló ambas tonalidades en su look indescriptible formado por unas botas ‘otk’ y un vestido con transparencias, volantes, encaje y otros detalles.

En el otro lado de la balanza, Isabel Jiménez, embarazada de su primer hijo y presumiendo de su incipiente barriguita, con un bonito vestido de color coral firmado por Gabriel Laje. Patricia Montero, la otra premamá de la velada, también llamó la atención con su conjunto de estilo retro, aunque en su caso, a pesar de su avanzado estado de gestación, la barriguita sigue siendo inapreciable.

Kira Miró, Esther Expósito, Natalia Verbeke, Adriana Abenia, o las estrellas de Élite, la nueva serie de Netflix, Mina El Hammani y Esther Expósito, tampoco pasaron desapercibidas. ¿Quieres ver sus looks? No te pierdas nuestra galería.