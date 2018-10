El guiño de doña Letizia a la princesa Leonor que ha pasado desapercibido

La princesa de Asturias ha leído un artículo de la Constitución con motivo de su cumpleaños

Un look conservador pero con un complemento muy especial. Teníamos muy claro que hoy doña Letizia no iba a eclipsar a su hija, que era la gran protagonista de la jornada. La princesa de Asturias no solo cumple 13 años, sino que además ha pronunciado sus primeras palabras en público con la lectura de un artículo de la Constitución, que celebra este año su cuarenta aniversario.

Al igual que ocurrió el pasado mes de enero en el cumpleaños de don Felipe cuando el Rey le impuso a su primogénita el collar del Toisón de Oro, la Reina ha optado por un outfit de su fondo de armario. Un conjunto de estilo ‘new look’ de Felipe Varela en tono gris con bordados en azul que estrenó en el Día de la Hispanidad en 2017 en tono gris compuesto por falda y chaqueta que apenas ha utilizado en dos ocasiones más.

Sin embargo, lo más importante del estilismo de la Reina es que ha recuperado de su joyero una de sus piezas más significativas y que guarda un importante mensaje hacia su hija. Se trata de unos pendientes de diamantes y aguamarinas que la firma Bulgari le regaló a la entonces princesa de Asturias en 2005 por el nacimiento de su hija Leonor y que ha lucido en numerosas ocasiones, incluida la entrega de los premios Príncipe de Asturias antes de convertirse en Reina. Un bonito detalle hacia su primogénita que hoy ha dado un paso más en su camino hacia el lugar que la Historia le tiene preparado.