Letizia se pone las botas y le da un toque rockero a su look más anodino

La Reina visita Ginebra la víspera del cumpleaños de su primogénita.

Hace frío y la Reina lo sabe. Acostumbrados a verla con los brazos y las piernas al aire y altísimos zapatos de salón, nos ha chocado ver a doña Letizia hoy cual ‘reina con botas’ en conferencia en la sede de OMS en la que se pretendía buscar soluciones contra el cambio climático. A pesar de que el look de la esposa de Felipe VI no ha destacado precisamente por su originalidad, la Reina le ha puesto una nota rockera a su estilismo gris calzándose unas botas mosqueteras cuyo origen aún se desconoce pero que se parecen mucho al modelo ‘Flavia’ de Magrit (500 euros). Unas botas por encima de la rodilla y con alto y cómodo tacón ancho que le han dado un poco de alegría al sobrio look por el que se ha decantado hoy la Reina y en que el gris era el color predominante.

No es la primera vez que doña Letizia sorprende con un calzado de este tipo. Ya el pasado año se apuntó a la moda de las mosqueteras, eso sí, en rojo y con tacón de aguja, un patrón mucho más original que el de hoy. Pese a todo, una vez más, ha logrado sorprendernos.