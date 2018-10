‘Rottenmeier royal’: Este es el look más aburrido de doña Letizia

La Reina vuelve a la sede de la OMS para mostrar su apoyo a la lucha contra el cambio climático

Un look gris para un día gris. Doña Letizia ha puesto en marcha su particular ‘máquina del tiempo’. Después de varias semanas en las que la Reina se ha decantado por estilismos de clara inspiración lady, ahora retoma el ‘working look’, una de sus fórmulas preferidas, pero en clave institutriz alemana. Doña Letizia ha estrenado su agenda oficial en una de las semanas más importantes del año con una visita a la sede de la OMS en Ginebra -ciudad en la que todavía reside la infanta doña Cristina-. Para una cita en la que la protagonista era la lucha contra el cambio climático, la Reina ha optado por un look sobrio a no poder más -por no decir aburrido-. Una fórmula clásica, traje de chaqueta y falda en tono gris, que ha combinado con blusa en crudo y botas de caña alta en piel negra, que le han aportado un punto moderno al conjunto.

Her Majesty Queen Letizia of Spain came to the WHO Conference on Air Pollution and Health to show support and raise awareness #CleanAir4Health #AirPollution #BreatheLife pic.twitter.com/3kFoUqVcon — Katia de Pinho Campos (@DrKatiadePinho) 30 de octubre de 2018

Si en anteriores visitas a la ciudad del Leman la esposa de Felipe VI sorprendía con outfits mucho más favorecedores y femeninos, en colores vivos, esta vez, parece que la Reina ha preferido que no se preste mucha atención a su look. Fue en 2013, en una de sus primeras visitas a Ginebra cuando doña Letizia, todavía princesa, optó por una fórmula similar a la de hoy, en tono gris, pero en traje de pantalón. Después de eso, la Reina siempre que ha visitado la ciudad ha optado por estilismos mucho más llamativos, hasta ahora.

Unas fechas complicadas

Esta es una de las semanas más importantes para la Reina por varias cuestiones. Por un lado, mañana es el cumpleaños de la princesa de Asturias, una fecha muy especial que en esta ocasión se torna más relevante aún ya que doña Leonor pronunciará sus primeras palabras en público con la lectura de un fragmento de la Constitución en compañía de su padre. Por si esto no fuera suficiente, el próximo viernes, la reina doña Sofía cumple 80 años y está previsto que se celebre un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Una cita a la que podrían asistir no solo la infanta doña Cristina, sino también Marie-Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia, quien criticó duramente a doña Letizia tras el enfrentamiento en la Catedral de Palma. Ante la Reina se presentan unos días, sin duda, agridulces.