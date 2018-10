De Javier Rey a los chicos de Élite: 10 hombres del momento con estilo propio

Las figuras masculinas más destacadas del momento se reúnen en los Premios Hombre del Año 2018 de la revista ‘Esquire’

Los hombres se han apoderado de la alfombra roja en los Premios Hombre del Año 2018 de la revista Esquire, que reconocen a las figuras masculinas más destacas y relevantes del año. Así, un importante número de rostros conocidos se han desplazado hasta El Instante Fundación, en Madrid, para acudir a una esperada velada que ha estado conducida por Mar Saura y en la que, por supuesto, no han faltado todas las tendencias en clave masculina.

Paco León se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cita. El actor, que sorprendió con un llamativo traje con ‘blazer’ entallada, pantalón tobillero ligeramente acampanado y camiseta blanca de cuello cerrado, fue reconocido como ‘Hombre Valiente’. Un importante galardón que recibió de manos de su hermana, la también actriz María León.

Fiel a su estilo arriesgado y extravagante, C Tangana acudió a la velada con un traje negro que acompañó con una original camisa desabotonada con calaveras y varias cadenas doradas. El artista de Mala mujer también se convirtió en uno de los premiados de la noche, con el galardón ‘Hombre con Futuro’ tras un año de éxitos y reconocimientos. “Tendría gracia si hubierais visto mi futuro hace cinco años, porque para mí era ser encargado de un Pans and Company o el jefe de un ‘call center’ en Suanzes. Era la mejor oportunidad que tenía en ese momento. Hay un momento en el que todo cambia y sucede una cosa maravillosa, algo que creo que no está muy valorado en España, y es tomar un riesgo”, dijo el intérprete madrileño, quien ha conseguido convertirse en una de las figuras masculinas del momento.

Miguel Bernardeau y Jaime Lorente, actores de la serie revelación Élite de Netflix, apostaron por looks sin corbata; el protagonista de Fariña Javier Rey lo hizo por el terciopelo y el cantante Blas Cantó por unas Dr. Martens. Repasa en nuestra galería estos y otros estilismos destacados de los galardones de Esquire.