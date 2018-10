La artista y concursante de OT 2017 pasó por ‘El Hormiguero’ para hablar de su recién estrenada carrera como cantante y brilló con su look

No era la primera vez que Aitana Ocaña, exconcursante de Operación Triunfo, se sentaba en el plató de El Hormiguero. Ya lo hacía el pasado mes de abril cuando junto a su compañera de Academia Ana Guerra promocionaba su exitoso tema Pa mala yo. Ahora, con dos carreras en solitario despegando, ambas volvían a tener una cita con Pablo Motos. La intérprete de Ni la hora participaba hace apenas un mes y anoche le toco el turno a la de Barcelona.

Para la ocasión, Aitana escogía un look floral y veraniego que poco acompaña los días de otoño en los que estamos, pero con el que brilló. Literalmente. La cantante de Teléfono -tema que ya suma su segundo disco de platino- elegía un conjunto de pantalón con estampado de flores y top verde metalizado con cinturón a juego. Enérgico y joven, el estilismo está firmado por Dominnico, una marca alicantina fundada en 2016 que ya ha conquistado a estrellas como Rosalia o la mismísima Lady Gaga.

Precisamente la artista neoyorkina ya había lucido es mismo top que anoche llevaba Aitana, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2019, en París a finales de agosto. ¿Se habrá inspirado Aitana en Lady Gaga para su último look? Cierto o no, no se puede restar protagonismo a Domingo Lázaro Rodríguez, que con tan solo 25 años ha conseguido pasar de la EGO, pasarela de nuevos talentos de la Madrid Fashion Week -donde debutó el pasado mes de julio- a vestir a algunas de las mujeres del momento. Habrá que seguir sus pasos muy de cerca.