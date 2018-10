Victoria Federica, la inesperada ‘it girl’ de la Familia Real

La joven, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, ya destaca por su particular estilo

El ‘animal print’ está de moda. Todas las ‘influencers’ lo saben y ya lucen este estampado tan salvaje en muchas de sus publicaciones en las redes sociales. La última Paula Echevarría, que hace muy poco nos deleitaba son unos llamativos botines que imitaban la piel de cebra. Pero en este selecto grupo se ha colado alguien completamente inesperado. Nada menos que Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar que recientemente se unía a la tendencia con una original camisa morada que ya había lucido previamente María Pombo, otra de las ‘it girls’ más destacadas del panorama nacional.

La prenda en cuestión pertenece a la última colección de la firma Noon, un sello español cuyos diseños se caracterizan por su toque chic y elegante dirigidos a un público joven. Se trata de una pieza con estampado de cebra en su versión más discreta en tonos morado y rojo, de corte clásico y confeccionada en raso, ideal parta combinar con faldas y pantalones básicos. Algo que hizo la propia joven -que acabar de cumplir 18 años- al lucirla con jeans negros desgastados y una chaqueta con capucha en color beige para disfrutar de una tarde de toros en la localidad madrileña de Chinchón.

Su precio es de 45 euros, una cantidad bastante asequible teniendo en cuenta que se trata de una marca de calidad y producción 100% ‘made in Spain’. No obstante, debido a su viralización, desgraciadamente ya no se encuentra disponible en su tienda online, aunque todo apunta a que volverá a estar en stock próximamente.

Con tiendas en Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, la firma no solo ha conquistado a la sobrina del rey o a María Pombo, ya que Alba Díaz es otra de sus incondicionales.

Un look muy actual con el que Victoria Federica demuestra que la reina Letizia no es la única ‘fashionista’ de la Familia Real española.