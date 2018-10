Máxima, fiel a la moda holandesa en su histórica visita a Reino Unido

Ella nunca nos defrauda y en un día histórico como hoy, mucho menos. Más de treinta años después de que un soberano holandés visitara por última vez el Reino Unido, Máxima y Guillermo han comenzado su viaje oficial de dos días a Londres. Como no podía ser de otra manera, la argentina ha lucido la mejor de sus sonrisas en una City que ha amanecido soleada.

Para esta ocasión, la esposa del rey Guillermo ha estrenado outfit de una de sus firmas de cabecera, Claes Iversen. Se trata de un original conjunto en tono rosa palo de tejido brillante con cinturón ancho y tocado a modo de diadema a juego. La Reina ha lucido un llamativo broche a la altura de la clavícula, guantes a tono y unos espectaculares pendientes en forma de lágrima.

A primera hora de la mañana, los Reyes se han reunido con algunos ciudadanos y empresarios holandeses residentes en el Reino Unido, tras lo cual han sido recibidos de manera oficial por el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, antes de encontrarse con la Reina, quien ejerce de anfitriona en esta visita tan especial. En esta ocasión, la monarca no ha estado acompañada por el príncipe Felipe, que lleva más de un año jubilado, aunque se desconoce si estará presente en la cena de gala que se ofrecerá esta noche en el Palacio de Buckingham, a la que probablemente asistan también los duques de Cambridge.

The Queen greets King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands to Horse Guard’s Parade. #NetherlandsStateVisit #Queen pic.twitter.com/iqbBstf09d

