La Reina ha deslumbrado con un look en clave lady con pronunciado escote en 'V'.

El año pasado presumió de piernas y esta vez le ha tocado el turno al escote. Doña Letizia nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con su elección para la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que se ha celebrado en los salones del Hotel Palace de Madrid. La Reina ha presumido de figura estrenando un original diseño en tono negro con una franja blanca a la altura de la cadera y silueta lady de manga corta y largo hasta la rodilla que ha combinado con salones a tono.

Hasta el año pasado, la Reina solía asistir a esta cita vestida de negro, una norma autoimpuesta que quebrantó al presentarse con un original diseño de Teresa Helbig que podría calificarse casi de vintage. Corto – por no decir minifaldero-, de tirante ancho, blanco y de inspiración gatsby, doña Letizia rompió todos los esquemas con un outfit con el que estaba impresionante, pero que era un tanto inapropiado para el dress code del evento y la época del año. Curiosamente, el mismo vestido lo había lucido la actriz Ivana Baquero durante la presentación de la película ‘El laberinto del Fauno’ en el festival de cine de Cannes cuando era tan solo una adolescente, once años antes. La elección del modelo por parte de la Reina generó un sinfín de críticas, a las que doña Letizia puso fin reapareciendo, más reina que nunca, con un espectacular DelPozo dos semanas después.

En esta ocasión, la Reina ha sido más prudente, pero no ha renunciado al punto sensual, con un diseño de escote bastante pronunciado en ‘v’ que resaltaba su figura. Doña Letizia lo ha combinado con unos nuevos zapatos de salón en blanco y negro y un clutch de la firma Bottega Veneta. Este es uno de los detalles más importantes del estilismo de la esposa de Felipe VI. Es la primera vez que la vemos con este bolso, uno de los clásicos de firma y que tiene numerosos adeptos no solo entre las celebrities, sino también, y muy especialmente, entre las royals europeas. Se atrata del modelo ‘knot’, cuyo precio mínimo es de 1400 euros. Máxima de Holanda, Matilde de Bélgica, Mary de Dinamarca y las hermanas Magdalena y Victoria de Suecia lo guardan en sus armarios y en varias versiones. Doña Letizia se ha decantado por el modelo más básico, el negro, y nunca antes se lo habíamos visto. Se desconoce si ha sido un regalo que tenía guardado o lo ha adquirido ella misma, y tampoco se sabe si se trata de una aportación reciente a su fondo de armario. Como joyas, doña Letizia ha lucido unos pendientes de diamantes en forma de aro y ha llevado la melena ondulada, un look por el que hacía bastante tiempo no apostaba y que le sienta muy bien.