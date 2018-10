Los 30 looks de los que Blanca Suárez podría arrepentirse

La actriz entra en la treintena convertida en un icono de estilo, pero no siempre fue así. Repasamos algunos de sus peores looks.

Blanca Suárez estrena década en uno de sus mejores momentos. La actriz de Las Chicas del Cable sopla las velas de su 30 cumpleaños está recibiendo un gran reconocimiento internacional gracias a la ficción de Netflix que protagoniza desde 2017. Precisamente por esta serie, la intérprete recibía un premio especial al Talento Internacional en los Premios Kinéo 2018, dentro del marco del Festival de Cine de Venecia.

Pero en el plano personal a Blanca tampoco le va nada mal. Desde principios de año, la treintañera mantiene una bonita relación amorosa con uno de sus mejores amigos, el también actor Mario Casas.

En redes sociales su éxito también es abrumador. La actriz se encuentra rozando la barrera de los 3 millones de ‘followers’. Además, su particular estilo, su belleza innegable y sus constantes cambios de look, han hecho que Suárez se corone como una de las mujeres más influyentes de nuestro país.

☆

No obstante, esto no siempre ha sido así, y aunque ahora Blanca llame la atención en cada alfombra roja y en cada evento, en su álbum de fotos se encuentran joyitas como las que aparecen ahora en nuestra galería. No te pierdas los peores looks de Blanca Suárez.