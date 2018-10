LookOk vs. #LookKo | Las ‘celebs’ se adelantan a Halloween

¿Sin ideas para la noche más terrorífica del año? Con los looks de esta semana encontrarás toda la inspiración que necesitas

Una semana más analizamos los mejores y peores looks de las estrellas del panorama nacional e internacional. Unos días en los que los grandes estilismos han brillado más bien por su ausencia, a pesar de los numerosos eventos que han marcado las agendas de nuestras ‘celebrities’. Aún faltan más de 10 días para que se produzca la fiesta más terrorífica del año, sin embargo, parece que algunas han decidido sacar del armario antes de tiempo sus disfraces de Halloween.

Judith Mascó apostó por una de las tendencias más fuertes de la temporada, el animal print. Sin embargo, no ha debido de entender bien el concepto. Con un vestido de tirantes, corte sirena, encaje en el pecho y estampado con subtono morado, la presentadora ha conseguido encabezar la lista de las peor vestidas de la semana. La capa con la que cubre sus hombros y su pelo efecto mojado peinado hacia atrás completan su disfraz de bruja. Precisamente en este tono tan otoñal, Clara Lago hacía otra terrible apuesta de estilo; un minivestido cruzado con cinturón nada favorecedor. También sacando su lado más ‘salvaje’, Marta Sánchez, a quien, por si no lo ha leído todavía, recomendamos encarecidamente este artículo. En el plano internacional Katy Perry y Rita Ora que, una vez más, se encuentran en nuestro ranking malo, tras combinar en un mismo look lo peor que había en su armario.

Tranquilidad, llega el momento de respirar y pasar a lo bueno. En el top ten de la lista hemos querido que esté Meghan Markle. Quizás no sea el mejor look que ha lucido la Duquesa de Sussex, pero la felicidad que irradia por sus poros y sus primeras curvas premamá han conquistado a la redacción.

Bar Refaeli demostró el jueves en Madrid que menos es igual a más, y se convirtió en una de las mujeres más elegantes de los Premios Cosmopolitan. La modelo cedió todo el protagonismo a una falda de cuero negra con cinturón de gran hebilla dorada, ambas piezas firmadas por Versace. Combinado con un jersey de cuello alto del mismo color y unos stilettos, el ángel de Victoria’s Secret consiguió un outfit ideal para cualquier evento.

Y de ángel a ángel… Karlie Kloss, que celebró su despedida de soltera con un vestido de varias texturas y cortes, de color rosa. La actriz Natalie Portman también estaba muy elegante con su vestido de gasa estampado con detalles de fauna y flora. Por último, destacamos en nuestra galería a la también actriz Olivia Culpo, una de las pocas que ha sabido interpretar esta semana la tendencia del estampado de leopardo.