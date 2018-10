Mariló Montero se apunta a la moda de enseñar el sujetador

Su sujetador, estratégicamente a la vista, causó sensación durante el estreno del musical 'El médico' en Madrid

Siempre ha sido considerada como una de las mujeres más atractivas del panorama televisivo español, pero en su última aparición pública, durante el estreno del musical ‘el médico’ en Madrid, Mariló Montero realmente ha conseguido impactar. Más sexy que nunca, la presentadora navarra se inclinaba por una de las modas más atrevidas de las últimas temporadas, la de dejar la lencería a la vista. Y es que la madre de Rocio Crusset ha demostrado que no tiene nada que envidiar y que, a pesar de sus 53 años, se puede estar al tanto de todas las tendencias y lucirlas igual -o mejor- que cualquier ‘millennial’.

De este modo, bajo un atractivo conjunto de camisa y pantalón de inspiración pijamera (otro de los estilos que arrasaba hace pocos meses) con estampado floral y un amplio escote, asomaba un sensual sujetador de encaje en color azul marino con el que ponía de manifiesto que siempre es más sugerente insinuar que enseñar.

La periodista completaba su look lencero con sandalias de tiras negras y cartera de mano en rojo a juego con los ribetes de su peculiar traje. No obstante, aunque muy osada, la exmujer de Carlos Herrera no es la primera ‘celeb’ en lucir esta tendencia. Meses atrás era una compañera de profesión, Cristina Pedroche, quien daba el ‘do de pecho’ mostrando su sostén bajo un llamativo traje sastre en color rosa

Lo cierto es que Mariló montero parece ganar con la edad puesto que su imagen en la actualidad parece mucho más joven a cómo lucía años atrás. Un repentino rejuvenecimiento que muchos han atribuido a los retoques estéticos; algo que ella justificó amparándose en los ‘milagros’ de la peluquería y el maquillaje, según desveló hace unos meses en declaraciones a la revista ¡Hola!.