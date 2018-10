Lorenzo Caprile, la aguja tras el espectacular vestuario del musical ‘El Médico’

El modisto ha conseguido crear cerca de 400 espectaculares piezas en apenas tres meses

El Teatro Nuevo Apolo de Madrid se ha vestido de etiqueta para vivir una noche excepcional, el estreno mundial del musical El Médico. A la esperada cita han acudido numerosos rostros conocidos, como Francisco Rivera, Christian de Hannover y Sassa de Osma, Natalia Verbeke o Carmen Lomana, que han podido viajar desde el Londres del siglo XI hasta el mundo mágico de Persia con la historia más fascinante de la novela histórica. Entre los asistentes al estreno también se encontraban el escritor de la exitosa obra en la que se basa el musical, que cuenta con su total beneplácito, Noah Gordon, así como el encargado de crear las cerca de 400 piezas que componen el espectacular vestuario, el diseñador Lorenzo Caprile, quien se ha mostrado contento, satisfecho y emocionado con el resultado. “Ha sido una experiencia preciosa y me da mucha pena que se acabe. Ha sido un proceso muy corto, apenas tres meses escasos, y hemos ido a contrarreloj, pero espero que lo hayamos conseguido”, confesaba el modisto, nervioso por el estreno, a las puertas del teatro a GtresOnline. No hay reto que se le resista a este maestro de la aguja.

A pesar de haber vestido obras de teatro, óperas y ballets, el juez más veterano de Maestros de la costura se ha enfrentado a un nuevo reto, que suma a su extensísimo currículum, tal y como ha reconocido durante el proceso de elaboración del vestuario de El Médico. “Es la primera vez que me enfrento a un musical, con todo lo bueno y todo lo malo. Los actores no solo tienen que actuar, sino que también tienen que bailar y cantar. A parte de definir al personaje a través de la ropa, no puedes perder de vista las funciones que ellos tienen que realizar sobre el escenario. Algo que para mí es completamente nuevo. Nunca he vestido un musical donde están las tres acciones tan relacionadas y tan unidas”, explicaba el experto en moda nupcial, quien aseguraba que, precisamente por este reto, decidió aceptar el ambicioso proyecto.

Sin embargo, Caprile se ha tenido que enfrentar a un duro y rápido proceso para conseguir diseñar un vestuario con el que marcar las diferentes clases sociales y culturas de los personajes que se fusionan sobre el escenario. “Estoy intentando con la ayuda de mi equipo conseguir la mezcla de estas tres culturas. Por un lado, la Europa medieval de la Inglaterra más tenebrosa y oscura. Por otro, la rama judía más austera y comedida a la que pertenece por tradición el saber y la medicina. También la fantasía y exotismo de una corte oriental”, explicaba el modisto, que en 2016 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, cuando se encontraba inmerso en la elaboración de un vestuario.

Después de horas y horas de trabajo, finalmente ha llegado la ‘recompensa’ para Lorenzo Caprile y su equipo formado por más de 30 personas. “Para mí es un orgullo poner mi granito de arena en este musical completamente español y que esperemos que se convierte en un éxito internacional, al estilo de Los Miserables, Cats o El fantasma de la ópera”, concluía el madrileño, que destacaba que El Médico son “un par de horas de volar con la imaginación, abstraerse y olvidarse de todo”.