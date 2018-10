Vicky Martín Berrocal saca su lado más ‘sporty’ con su último lanzamiento

View this post on Instagram

Aquí tenéis mi nuevo proyecto! VICTORY de OXÍGENO SHOES Por fin tengo mis propias #sneakers Gracias a todo el equipo de @oxigenoshoes por estos meses de trabajo. Se llevan las sneakers ?? Pues aquí tenéis las mías que ya son vuestras!! Neopreno y piel blanca para poder combinarlas con todo, suela beige y un toque granate que es mi color favorito. Os prometo que están hechas para que sean una segunda piel. Quieres ser una #oxilover esta temporada? Ya a la venta en https://www.oxigenoshoes.es/vicky-martin-berrocal-x-oxigeno Solo se venden online www.oxigenoshoes.es Espero que os gusten! Vienen con los dos colores de cordones para que las pongas como más te gusten!