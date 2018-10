La bochornosa coincidencia de Sassa de Osma en la boda de Eugenia de York

La peruana fue una de las invitadas más elegantes a la boda real del fin de semana en Windsor

Fue, sin duda, una de las invitadas más elegantes al enlace de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank que se celebró el pasado 12 de octubre en el Castillo de Windsor. Sin embargo, por una vez, Sassa de Osma no acertó, del todo, en su elección. La nuera de Ernesto de Hannover deslumbró con un discreto diseño estampado de corte lady en tono verde con detalles florales en color malva y magenta y volantes en el bajo y las mangas firmado por Andrew GN que combinó con tocado de Mimoki y stilettos de Manolo Blahnik. Un outfit más que sublime para la ocasión, sino fuese por un pequeño detalle.

La esposa de Christian de Hannover no fue la única invitada en decantarse por el mismo diseño. Otra de las asistentes a la cita escogió exactamente el mismo vestido y lo combinó de una manera muy parecida. La invitada en cuestión, de rasgos orientales, llegó a la capilla justo después de la cantante Holly Valance, por lo que los fotógrafos no le prestaron demasiada atención. Se desconoce su nombre o si venía de parte del novio o de la novia, pero lo cierto es que la elección de su vestuario fue muy acertada. No en vano coincidió con una de las mujeres más elegantes del panorama internacional. En su caso, optó por un tocado en el mismo tono que Sassa de Osma pero prefirió zapatos tipo merceditas con tacón a juego con el tocado.

Lo más curioso del asunto es que el diseño de Andrew GN cuenta con una versión en magenta con los apliques florales un par de tonos más oscuros. Lástima que ninguna de las dos optara por esta opción ya que quizás habría sido menos obvio que llevaban el mismo vestido. La gran pregunta ahora es, ¿qué le habrá pasado por la cabeza a Sassa cuando vio que otra invitada iba exactamente igual que ella? ¿se lo habrá tomado con humor? Esta vez, la peruana no había optado por el low cost, de manera que las probabilidades de coincidencia no eran tan altas, aún así… son cosas que pasan.