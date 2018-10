Echábamos de menos ideas descabelladas como aquel pantalón con ventanas de Topshop

El mundo de la moda no deja de sorprendernos. En la industria quien no arriesga, no gana; por eso, de vez en cuando saltan a primera plana algunas propuestas imposibles, muchas de las cuales terminan convirtiéndose en las tendencias más punteras. El ‘rey’ de la excentricidad, Demna Gvasalia, suele ser el principal impulsor de estas prendas indiscretas, ya sea como director creativo de Balenciaga o al frente de su firma Vetements. Para bien o para mal, el diseñador georgiano sabe cómo no dejar indiferente a nadie. Una de sus últimas locuras: el zapato pezuña con tacón de monedas.

El mundo del calzado está experimentando grandes cambios últimamente. Desde que las ‘sneakers’ consiguieran desplazar al tacón imposible y los ‘kitten heels’ se posicionaran como la opción más elegante, cómoda, sensata y femenina, las firmas no dejan de innovar. Y lo sentimos, pero seguimos siendo fieles a la fórmula del ‘menos es más’.

Aunque la idea de elaborar el tacón de un zapato con monedas de céntimo de euro pueda resultar de lo más divertida, en el momento en el que los diseñadores decidieron dividir la puntera en dos, cruzaron todas las líneas posibles. El precio de esta discreta pieza – viniendo del atelier que viene- nos la podíamos imaginar: 1.450 euros. Una ‘ganga’ que se inspira, además, en uno de los modelos más icónicos de los años 80 de Martin Margiela, la bota ‘Tabi’. Su verdadero origen, sin embargo, se remonta al siglo XV en Japón de la mano de las medias tabi, que presentan una separación entre los dedos para adaptarse a las sandalias tradicionales.