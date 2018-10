El ‘clan Berrocal’ marca el estilo de la boda de María Toledo

La diseñadora sevillana firmó los dos trajes de la novia, así como el de su hija Alba, su hermana Rocío y el suyo propio

A pesar de que la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank acaparaba la mayor parte de titulares a nivel internacional, otro enlace de relieve tenía lugar dentro de nuestras fronteras. Se trataba del de la cantante María Toledo y el torero Esaú Fernández. Sin duda, un romántico evento que tenía lugar en Toledo y que, además del de los contrayentes, tenía un nombre propio: Vicky Martín Berrocal.

Y es que la diseñadora sevillana ha sido la encargada de confeccionar no solo los dos trajes que la novia lució en su gran día, sino también -y como era de esperar- el suyo propio, así como el de su hija, Alba Díaz y el de su hermana Rocío, sin duda, tres de las invitadas más destacadas.

Un particular ‘clan Berrocal’ que no hacía otra cosa que poner de relieve que Victoria es una de las firmas de moda más solicitadas del panorama nacional. De esta forma, la artista no dudó en agradecer a la modista a través de las redes sus vestidos puesto que “me hicieron sentirme una princesa”. El primero de ellos, el que vistió para la ceremonia religiosa, se trataba del modelo Faika de la colección nupcial de la andaluza. Un bonito diseño de crepé con corte sirena, manga larga con pedrería en el costado, cuello a la caja y escote en uve en la espalda cuyo precio asciende a 1690 euros, según figura en su tienda online.

Como tantas otras novias, decidió usa un segundo modelo para la fiesta, en esta ocasión una sencilla creación de corte recto, cuello cerrado, mangas de gasa y detalle de pedrería al hombro.

Por su parte, las mujeres de la familia Martín Berrocal destacaban por su sofisticación con tres diseños muy diferentes entre sí, pero con un elemento en común, el efecto ‘color block’. Alba, la más joven y llamada a convertirse en toda una ‘influencer’, se decantaba por el modelo Gahn de la colección de fiesta de su madre. Realizado en crepe con cuello a la caja y manga larga, se trata de un diseño de silueta lápiz con detalle triangular en la parte superior en beige y blanco. Su precio es de 325 euros.

Un vestido que nada tenía que ver con el de su tía Rocío, el modelo Gaeta (295 euros), confeccionado en gasa bicolor en tonos rojo y rosa, anudado en el centro, con falda de vuelo, cuello a la caja y manga larga.

Por último, la propia Vicky presumía de silueta con su modelo Gove. También bicolor y de efecto asimétrico, tenía manga corta y estaba realizado en brocado.