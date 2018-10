María Toledo cumple el sueño de vestirse de novia por Vicky Martín Berrocal

View this post on Instagram

Ya es 13 de octubre de 2018… llevo un rato intentando dormir pero no puedo dormir de la emoción. Y me da por escribir. Hoy cuando me quites la mano de los ojos me veré rodeada de las personas que más quiero para hacer el paseíllo más importante de mi vida. Imaginar cómo mi madre me viste de novia y salir de blanco del brazo de mi padre me emociona. Lo pienso ahora y ya lloro ahhhh!!! Seré capaz de aguantar un momento sin llorar de alegría???? Dadme consejos pues quiero vivir el día despacito, saboreando cada momento, cada mirada, cada sueño, que no se me pase volando… Mañana @esaufdez te espero en el laíto izquierdo para decirte lo importante que eres para mí. Siempre tuve prejuicios de expresar lo que siento, pero os animo a que no os quedéis nunca con nada dentro. Si lo queréis decir, decidlo!!! Se que muchas personas no han tenido la suerte que tengo de tener a mis padres conmigo y a mi hermana @ireneflamenkish que es mi hermana del alma. Le doy gracias a la vida por dejarme disfrutar de ellos y gracias a tod@s l@s que hoy habéis puesto vuestro corazón para que todo sea un sueño y siempre recuerde el día de hoy con amor ❤️👰🏼🍀#bodaMariayEsaú