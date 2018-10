A pesar de ser la estrella de la noche, la cantante flamenca no consiguió con su estilismo en blanco Por su parte, la modelo catalana arrasó con su elegante vestido asimétrico de flores y volantes

El arranque del nuevo curso dio comienzo hace unas semanas y con él la temporada de fiestas y eventos del otoño. En un comienzo de mes muy ajetreado, dos fueron los eventos que paralizaron hace muy poco la noche madrileña. Por un lado, la revista Icon (el suplemento masculino de El País) concedía sus galardones anuales con una clara protagonista, la cantante Rosalía. Por otro, era la prestigiosa publicación Elle quien hacía lo propio con sus premios Girls Can Do Anything, que reconocían la labor de las mujeres en diversos sectores. Una velada que, además de revalorizar el papel de las féminas en el mundo de la moda y la cultura, nos dejaba muchos looks para el recuerdo, aunque no todos de manera positiva.

Fue el caso, de la mencionada cantaora que, a pesar de recoger el Premio a la Mujer del Año de manos del mismísimo Pedro Almodóvar, su estilismo en ‘total white’ no estuvo a la altura de las circunstancias. Convertida en una de las nuevas musas del estilo ‘cañí’ que triunfaba en los 90 y con diseñadores como Palomo Spain a sus pies, la nueva sensación del flamenco no terminó de convencer con un vestido camisero desestructurado de estilo ‘oversize’ en la parte superior y falda larga con bajo asimétrico. Lo combinó con sandalias de PVC (uno de los materiales estrella de la pasada temporada) y gafas con mini cristales azules, muy similares a las popularizadas por las Hadid.

Por otra parte, Vanesa Lorenzo causaba sensación en la otra gran fiesta de la noche. Aunque no fue una de las premiadas, su vestido asimétrico firmado por Ermanno Scervino, con lunares y volantes y ceñido a la cintura con un fajín marrón de ante de Sluiz-Ibiza le valió una mención honorífica como una de las mejor vestidas de la cita. Rivalizaron en estilo con ella Melissa Jiménez y Ana Fernández, dos de las invitadas más elegantes.

Pero esta velada tan especial deparó otras muchas sorpresas estilísticas. No te las pierdas haciendo clic en nuestra galería.