Taylor Swift deslumbra (literalmente) en los American Music Awards

Jennifer Lopez, Heidi Klum y Mariah Carey destacaron por sus impresionantes escotes durante la gala

Después de unos meses de discreción volcada en su gira Reputation Tour, Taylor Swift ha reaparecido en una alfombra roja de la mejor forma posible. Como ya hiciera en los Premios Billboard, la cantante de Nashville se convertía en la gran protagonista de los American Music Awards no solo por los galardones conseguidos en la gala celebrada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, sino también por el impactante estilismo elegido para la ocasión y que la hizo brillar (de manera literal) con más fuerza que nunca. Cual ‘bola de discoteca andante’, la intérprete de Shake it off deslumbraba a cada paso con su espectacular ‘total look’ de cristales plateados firmado por Balmain.

Se trataba de un conjunto compuesto por un minivestido ajustado con manga larga y cuello alto y maxi botas ‘over the knee’ a juego, rematadas con puntera negra. Sin duda, un ‘outfit’ brillate con el que acaparó todas las miradas e, incluso fue capaz de eclipsar a otras de las grandes divas de la música presentes en el evento.

Fue el caso de Jennifer Lopez, quien se decantó por un romántico modelo rosa chicle confeccionado en gasa, adornado con una discreta capa, generoso escote en uve, detalles ‘cut out’ en el costado y ceñido a la cintura con un fajín negro, perteneciente a la colección de Alta Costura 2018 de Georges Chakra. Por su parte, Mariah Carey también presumió de su voluptuosa delantera con un vestido negro semitransparente adornado con plumas y pedrería que dejaba entrever parte de sus encantos, creación de Yousef Aljasmi.

Y es que los escotes pronunciados fueron una de las tendencias triunfadoras de la noche como también demostraron con sus estilismos una increíble Heidi Klum (con vestido de crochet), Rita Ora, Vanessa Hudgens o Amber Heard. No te pierdas sus looks, ni otros de los más destacados de la gran noche de la música americana, haciendo clic en nuestra galería.