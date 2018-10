Una de cal y otra de arena. Después de su deslumbrante look del pasado viernes en París, hoy la Reina nos ha dejado boquiabiertos por la arriesgada combinación de colores de su outfit. Ha sido en Aranjuez, donde los Reyes han presidido la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes.

Los Reyes, en El Palacio Real de Aranjuez para presidir la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes y posterior almuerzo con los Patronos del Instituto Cervantes y los Embajadores Iberoamericanos acreditados en España

Para esta jornada otoñal, doña Letizia ha apostado por una llamativa falda animal print de la colección de otoño invierno 2016 de la firma Roberto Verino, blusa nueva en tono verde, zapatos de salón negros de Prada y cartera de Felipe Varela. Como joyas ha lucido sus pendientes de estrellas de Chanel. Aunque en apariencia, la elección de doña Letizia resulta un tanto peculiar y hasta estridente, lo cierto es que tiene un significado oculto. El verde se asocia con el rey Felipe, ya que es el acrónimo de ‘Viva el Rey de España’, lo que se ha relacionado también con el misterioso anillo que desde hace tiempo no luce la consorte. Si a eso le añadimos que su traje de novia se encuentra precisamente expuesto en el Palacio de Aranjuez, hoy era un buen día para mostrar su apoyo a su marido a través de pequeños símbolos. Está claro que la Reina no da puntada sin hilo. Lo que no sabemos es si tras el acto ambos habrán tenido tiempo para dar una vuelta por el Palacio y recordar el día de su enlace hace ya casi 15 años.