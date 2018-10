¿Buscas el jersey perfecto? Te damos 11 opciones ideales por menos de 20 euros

Elije entre los jerséis más bonitos de la temporada

El termómetro ha bajado pero nuestras ganas de estrenar no. El frío del otoño ya ha pisado varias ciudades españolas y puede que en los próximos días acabe haciéndolo en todo el país. Para estos momentos en los que un abrigo no apetece todavía y una chaqueta puede no ser suficiente, nada mejor que un jersey calentito y versátil.

Lejos de lo que muchos pueden pensar, el suéter no es una prenda pasada de moda y no solo complementa los looks informales, sino que puede ser una de las piezas divertidas para salir por la noche y un fondo de armario ante cualquier circunstancia. Los hemos podido ver como los grandes protagonistas del ‘street-style’ y veteranas como Olivia Palermo o Gala González los han escogido para recorrer diversos ‘front-rows’.

En cualquier caso, esta prenda es versátil y atemporal, resiste sin miedo al paso del tiempo y por eso adquirir jerséis no es un simple capricho, sino más bien una inversión. En estilismos de día funcionan igual de bien con vaqueros y pantalones de pana -uno de los tejidos de la temporada-. Incluso para una fiesta, el jersey puede ser un aliado (que nos evite más de un resfriado) y que complemente sin problemas una falda de flecos o un pantalón de cuero.

Puesto que las opciones son infinitas, hemos recopilado aquellos que merece la pena meter en el armario y sacar en estos primeros meses otoñales. Se trata de una serie de opciones que se adaptan a todos los cuerpos y podemos llamarlas universales, ya que pueden gustar por igual a perfiles de mujeres muy diferentes. Desde el clásico de ochos, hasta los marineros, pasando por los tricolores, los de rayas y de cuello vuelto, todos ellos están en nuestro shopping y resultan tan irresistibles que no sabrás por cual empezar tu colección. Ahora sí, ¡abrígate con estilo!