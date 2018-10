Pilar Rubio, una mamá ‘todoterreno’ que brilla con luz propia

La presentadora ha deslumbrado durante su última aparición pública con un minivestido de lentejuelas que no dejó indiferente a nadie

Siguiendo la estela de su último estilismo -cuando impactó con un vestido de Elisabetta Franchi junto a Sergio Ramos en la gala The Best– Pilar Rubio ha vuelto a apostar por el look ‘glitter’ para deslumbrar en un photocall. Y es que en su reciente aparición pública como imagen de la firma de calzado Alma en Pena, la presentadora ha apostado por un minivestido verde de lentejuelas con escote asimétrico y un brazo al descubierto de la diseñadora italiana Simona Corsellini que no ha dejado indiferente a nadie.

Experta en llamar la atención, la madrileña es una mamá de familia numerosa completamente fuera de lo normal, de modo que no dudó en dar su toque personal y muy especial al ‘outfit’. De este modo, añadió un cinturón para resaltar aún más su cintura y, en lugar de combinarlo con unos salones como cabría esperar, se decantó por unos de los botines de piel y pelo adornados con tachuelas de la marca a la que representa. En concreto, se trata del modelo Laeticia, disponibles en su tienda online a un precio de 145 euros.

Al fin y al cabo, la colaboradora de El Hormiguero piensa que la moda está “para divertirse” tal y como reveló durante el evento. “Es una expresión creativa. Imaginaos que todos los pintores pintasen igual y todos tuviéramos los mismos cuadros. Qué aburrimiento. Con la moda pasa igual, un poco de diversidad siempre viene bien”, explicaba haciendo gala de su carácter alegre y extrovertido.

De este modo, también se atrevía a hacer sus propias predicciones acerca de lo que se llevará esta temporada o, por lo menos, de los básicos que no pueden faltar en su armario. “Los jerséis de pelo, pero de pelo peluche. De esos que no hay que llevar un abrigo porque es tan gordito que no hace falta. Después, los botines de Alma en Pena, por su puesto. Y también me ha dado mucho por el encaje, vestidos y camisetas con encaje o puntilla tipo lencero; están siendo muy cómodos para mí”, confesaba.

Además, a punto de ‘pasar por el altar’ con el futbolista del Real Madrid dio unas pinceladas de cómo podría ser su look nupcial, aunque insistió que de momento no tiene nada decidido. “Clásica no, porque me aburriría mucho. Es un día de fantasía en el que te puedes permitir todas las licencias del mundo. Tengo alguna idea que me ronda la cabeza y tendré que poner mi personalidad en el vestido”, adelantaba misteriosa. Pero lo que sí se atrevió a asegurar es que “algo rockero habrá”