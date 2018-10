La Primera Dama homenajea a la Reina con un look con reminiscencias de su vestido de novia mientras que la Reina opta por el azul noche, uno de los colores de la bandera gala.

El pasado mes de julio nos quedamos con las ganas pero hoy, por fin, ha llegado el día. La reina doña Letizia y Brigitte Macron se han encontrado frente a frente. Dos mujeres, dos profesionales y dos estilos diferentes pero igualmente alabados por la prensa internacional. Una primera dama y una soberana de edades dispares que han puesto toda la carne en el asador en un encuentro que se ha producido en París.

Un esperadísimo duelo de estilo en azul y blanco en el que la consorte española ha ganado por goleada. Doña Letizia ha recuperado de su fondo de armario uno de sus looks más alabados y que hace casi un año que no lucía. Se trata de un diseño de la firma DelPozo que estrenó el pasado mes de diciembre durante un acto con motivo del 50 aniversario del diario deportivo As. Un elegante vestido de corte lady en azul noche de escote asimétrico con una gran flor en el hombro que supuso el debut de la firma en el vestidor de la Reina. Es muy posible que la elección del azul no sea casual. De hecho, es uno de los tonos de la bandera de Francia, de manera que con su vestuario, doña Letizia está rindiendo homenaje al país anfitrión, igual que don Felipe, que se ha decantado por una corbata a juego con el look de su esposa.

Doña Letizia se decantó por este modelo justo después del ‘fiasco’ que supuso el look en blanco y negro de inspiración años veinte de Teresa Helbig que lució en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo y que tantas críticas generó. Como complementos, la esposa de Felipe VI se ha decantado por unos salones azules de Nina Ricci y una cartera a tono. Doña Letizia ha recogido su cabello en un sencillo moño bajo y ha optado por los pendientes de diamantes y motivos florales que le regalaron sus suegros para su boda con don Felipe. Están realizados en platino y tienen diez diamantes montados en garra.

Por su parte, la esposa del presidente francés ha optado por un sencillo outfit en blanco, de silueta lápiz y cuello chimenea. Un escote que irremediablemente recuerda al espectacular diseño de maestro Pertegaz que la consorte española lució el día de su enlace con don Felipe. ¿Habrá sido casualidad o lo habrá hecho a conciencia la Primera Dama? Creemos que Brigitte no da ‘puntada sin hilo’, nunca mejor dicho. La mujer de Macron ha combinado su minimalista outfit con zapatos de salón en tono negro y bolso de asa corte de Louis Vuitton, una de sus firmas preferidas.

Visita exprés

El viaje de los Reyes a la Ciudad de la Luz ha sido ‘visto y no visto’. Don Felipe y doña Letizia cierran su agenda de la semana con una visita a la exposición retrospectiva de Joan Miró en el Grand Palais de la capital francesa, antes de cenar con los Macron y una representación de la sociedad española en París en el Palacio del Elíseo.

No es la primera vez que los Reyes visitan la residencia oficial del Presidente Francés, pero sí la primera que ambos se encuentran con el matrimonio. El pasado mes de julio, Macron visitó Madrid y cenó en compañía del Rey en el Palacio Real, pero al tratarse de un viaje de trabajo, no estuvo acompañado de su esposa, por tanto, a la velada tampoco asistió doña Letizia. Una velada que será recordada porque el Presidente hizo esperar más de hora y media al Rey por motivos que escapaban a sus deseos. Menos mal que esta vez nuestros Reyes no le han pagado con la misma moneda.