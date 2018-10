A un mes de su boda con Fedez, no se pierde ningún desfile

Hace apenas un par de años, medio mundo enloquecía con Pokemon Go. En cualquier rincón del planeta la gente paralizaba calles y avenidas intentando cazar con sus teléfonos móviles a las peculiares criaturas de la serie de animación que arrasó allá por la década de los 2000. De este modo, se convertían en objeto de culto para la generación ‘millennial’, la misma que creció con ellos pegada al televisor contemplando durante horas las aventuras de Pikachu y compañía. Ahora, por lo que hemos podido descubrir, Chiara Ferragni es uno de ellos, a juzgar por su último look visto en su cuenta de Instragram. Y es que para cazar Pokemons no hace falta mas que echar un vistazo a su armario.

La ‘influencer’ acaba de celebrar su primer mes de casada con un estilismo de lo más peculiar, nada menos que un maxi jersey de punto amarillo con un gigantesco Pikachu impreso en él. Puede que, con la maternidad, también se haya despertado la niña que vive en ella. Una prenda no apta para supersticiosos y que pertenece a la línea masculina de la colección primavera-verano 2019 de la firma italiana GCDS, un sello de clara inspiración urbana que acaba de presentar sus nuevas propuestas en la pasarela de Milán. De hecho, gran parte de ellas giran en torno a estos personajes animados.

Aunque todavía no está disponible a la venta, todo hace indicar que no se trata de una pieza ‘low cost’. Echando un vistazo a su tienda online podemos encontrar piezas similares con un coste de 370 euros. Sin duda, un precio fuera del alcance de todos los bolsillos, pero no para el de Chiara Ferragni, acostumbrada a mezclar piezas de lujo con otras más asequibles en sus estilismos.

En esta ocasión, combinó su llamativo jersey con unos shorts negros y botas ‘over the knee’ creando un inspirador ‘outfit’ para sobrellevar con estilo los primeros días de otoño.