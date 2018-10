¿Quién lo lleva mejor? Eva González y Laura Matamoros, dos estilos un mismo look

La presentadora de Masterchef y la ganadora de Gran Hermano VIP apuestan por el mismo vestido con tan solo unos días de diferencia

El pasado viernes publicábamos la noticia de las nuevas prendas que Eva González había incluido en su armario para la época de entretiempo. Tres vestidos con cortes muy parecidos perfectos parar cualquier evento que tenga la presentadora este otoño. Y aunque a juzgar por los comentarios que hizo sobre cada uno de ellos en las imágenes que colgó en sus historias de Instagram, parece que uno cautivó de manera especial a la presentadora. “Este lo estreno el sábado”, decía en la imagen de su vestido de lunares. Dicho y hecho.

Ver esta publicación en Instagram Lunares, siempre lunares… Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 30 Sep, 2018 a las 4:03 PDT

Eva González no ha podido esperar y este fin de semana ha estrenado uno de sus tres nuevos vestidos. La sevillana ha querido compartir con sus miles de seguidores una fotografía en la red social de moda en la que presume de nuevo modelito. “Lunares, siempre lunares…”, dice junto a la instantánea. Más de 40.000 ‘me gustas’ y cerca más de 350 comentarios, como luce la ex Miss España su vestido de Mioh no ha podido gustar más a sus seguidores.

Un vestido que parece haberse convertido en la prenda fetiche de las ‘celebs’ para este otoño, pues hace tan solo siete días, Laura Matamoros publicaba en su perfil una serie de imágenes en las que aparecía con este mismo modelo.

La pieza pertenece a la colección Otoño – Invierno de la firma y su estampado se inspira en la ciudad andaluza de Sevilla, nombre con el que además ha sido bautizada. De manga larga y con vuelo, la pieza se ajusta a la cintura y está confeccionada con un tejido elástico que permite adaptarse mejor a cada silueta. ¿Su precio? 296 euros.