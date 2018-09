Paula Echevarría patina en París con su look lencero-chic

Ha asistido al desfile de Etam, firma de lencería de la que es imagen Para el evento, ha lucido un sujetador negro tipo 'bralette' combinado con un traje de tweed en tonos pastel

París celebra estos días su gran fiesta. En plana semana internacional de desfiles, la ciudad francesa es estos días la capital mundial de la moda, un evento en el que se dan cita modelos, cantantes, actrices y toda estrella que se precie para contemplar de primera mano las últimas creaciones de los grandes modistos. Pero si algo abunda durante estas jornadas son ‘influencers’; esas gurús siempre al tanto de todas las tendencias y que llenan sus redes sociales con todos sus estilismos. De este modo, no podía faltar Paula Echevarría, la ‘it girl’ española por excelencia y, desde hace unos meses, imagen de Etam en nuestro país.

La actriz no ha querido perderse el desfile de la firma de lencería celebrado en el marco de la Semana de la Moda de París. Un evento al que no ha dudado en asistir luciendo su cara más chic o, por lo menos, lo ha intentado. Y es que la protagonista de Velvet no ha conseguido convencernos con el etilismo elegido para ocasión.

En un alarde de sensualidad, la asturiana se decantaba por un traje de tweed, al más puro estilo Chanel, en colores pastel y ribetes oscuros combinado con un voluptuoso ‘bralette’ de encaje negro de la marca a la que representa y disponible en su tienda online a un precio de 39,99 euros.

Una fórmula que, aunque correcta, no obtenía los resultados que se podrían esperar. Puede que el principal elemento disonante fuera el cinturón multicolor trenzado que elegía como accesorio y que no terminaba de encajar en el conjunto. A sus pies, salones rosas a juego con su minifalda.

En conjunto, un look un tanto empalagoso del que presumía en sus redes sociales, donde también cosechó disparidad de opiniones entre sus 2,4 millones de seguidores. En cuanto a su ‘beauty look’, Paula optaba por su ecuación estrella, melena lisa y maquillaje en tonos marrones con labios en rosa pastel.

Un segundo look de ‘supernena’

Pero este no es el único estilismo que la ex de David Bustamante ha lucido durante su estancia en París. Horas después del desfile, mostraba su lado más casual y divertido con una chaqueta ‘chanelera’ de Las Supernenas -perteneciente a la última colección de María Escoté– para asistir a un encuentro con Laurent Milchior, director creativo de Etam.