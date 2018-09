Begoña Gómez eclipsa a Melania Trump en su esperadísimo duelo de estilo

La mujer de Pedro Sánchez apuesta por el diseño español

Ha habido que esperar, pero el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus respectivas esposas, Begoña Gómez y Melania Trump, ya es una realidad. Ha tenido lugar en Nueva York y a primera hora de esta tarde (hora española), por fin, ha visto la luz la esperada imagen. Las primeras damas han competido en estilo y, sin duda alguna, la vencedora ha sido la española frente a la eslovena.

Para la 73 Asamblea General de la ONU, la mujer de Sánchez, ha apostado por un diseño de la firma española Delpozo – una de las casas de moda fetiche de Melania- con el que ha logrado eclipsar a la modelo. El look se componía de en un vestido tricolor sin mangas, Begoña Gómez ha escogido esta firma en la misma semana en la que su director creativo, Josep Font, decía adiós a la marca.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, en la recepción de jefes de Estado y de #Gobierno ofrecida por el presidente de #EEUU, @POTUS, a los participantes en #UNGA (Official @WhiteHouse Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/9nofCjh17J — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 25, 2018

Begoña ha estado sencillamente brillante, frente a un insípido ‘total black’ de Melania Trump. El vestido de Gómez está confeccionado en lana, tiene corte asimétrico y combina azul marino, granate y azul claro. La primera dama española debuta a lo grande.

¿Un estilista para Pedro Sánchez?

El éxito de Begoña Gómez a la hora de elegir su look no fue secundado por su marido, que una vez más volvió a dejar una apariencia (quizás) demasiado aburrida. Pedro Sánchez quiso dar una imagen sobria y sin demasiados alardes ante el presidente de los Estados Unidos, pero no convenció en absoluto con su traje chaqueta (y chaleco) sin abrochar, así como tampoco su corbata morada. Las redes sociales no han tardado en tildar de “insípido” o “soso” el estilismo escogido por el gobernador español en una cita tan sumamente importante y esperada. Quizás le falte algún toque diferente que haga que también se hable de él en los titulares de estilo.