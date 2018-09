Justin Trudeau eclipsa a Pedro Sánchez con sus calcetines

El primer ministro canadiense es un gran aficionado a los calcetines con diseño de fantasía Con este gesto demuestra su particular interés por la moda y los complementos

Que Justin Trudeau es considerado como uno de los líderes políticos más atractivos no es ninguna noticia. No obstante, en ocasiones, su encanto se ve eclipsado por otro elemento no poco destacable de su imagen, nada menos que sus calcetines. El primer ministro de Canadá es un gran incondicional de estas prendas, sobre todo si su diseño es de fantasía. Es lo que ha sucedido durante su reciente encuentro con Pedro Sánchez, otro de los ‘guapos’ por excelencia, cuya presencia se ha visto deslucida por los calcetines de su homólogo canadiense.

Ambos dirigentes se veían cara a cara en Montreal, donde el presidente del ejecutivo español ha iniciado una gira de 7 días por tierras norteamericanas para reforzar su papel internacional como líder progresista. Algo que para muchos pasó desapercibido en favor de los pies de Trudeau, en esta ocasión, vestidos de lunares en tonos azules; sin duda, un posible y divertido guiño por su parte hacia el folklore patrio.

Lo cierto es que se trata de todo un especialista en llamar la atención bajo sus zapatos. Por el contrario que sucede con las mujeres, el sobrio look de los hombres en política no suela dar mucho juego. Sobrios trajes de dos piezas suelen ser su ‘dress code’ habitual, no dejando apenas lugar para la imaginación. No obstante, Justin ha sabido cómo dar con su toque personal a través de estos divertidos accesorios que deja al descubierto siempre que tiene ocasión.

Si bien hace muy poco Patricia Conde demostró ser fiel a un modelo, el repertorio de Trudeau es de lo más variado. Patitos o cabezas de reno han sido solo algunos de los más disparatados que figuran en su vestidor y que no ha dudado en lucir en todo tipo de reuniones diplomáticas, haciendo gala de un atípico carácter y gusto por la moda y los complementos.

Desde que llegara al poder en noviembre de 2015 se ha convertido en un dirigente fuera de lo común. Muy mediático y carismático, su familia, tradicionalmente vinculada a la política es conocida como los ‘Kennedy de Canadá’. Así, su esposa Sophie también es una Primera Dama al margen de lo convencional. Antigua presentadora de televisión y profesora de yoga, goza de una gran popularidad entre la población.