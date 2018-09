La cantante de ‘Teléfono’ se decanta por el modelo ‘serpiente’ que lució la mujer de David Bisbal, días después de su famosa ‘cobra’ a Chenoa

La segunda edición del nuevo Operación Triunfo ha dado el pistoletazo de salida. Sin embargo, y a pesar de la expectación generada por los nuevos aspirantes, el arranque del concurso musical ha estado marcado por la nostalgia de los telespectadores, que continúan teniendo muy presentes a los ‘triunfitos’ de la pasada edición, tal y como han demostrado con sus mensajes de las redes sociales. Una de las artistas que más pasiones ha levantado durante la gala cero de #OT18 ha sido Aitana Ocaña, una de las exalumnas que más éxitos ha cosechado tras su salida de la Academia. Y es que, además de conquistar con su talento musical, la benjamina de la pasada temporada se ha consagrado como uno de los fenómenos de estilo más destacados de nuestro país. Algo que volvió a demostrar anoche sobre el escenario de OT.

La cantante de Teléfono regresó al plató que tantas alegrías la ha dado y, como era de esperar, su paso no dejó indiferente a nadie. Para una noche tan especial, se decantó por un minivestido naranja de manga larga con un llamativo estampado, una cobra negra rodeada de flores de distintos colores. No obstante, y a pesar de la originalidad de este modelo firmado por María Escoté, no es la primera vez que un rostro conocido apuesta por este rompedor estilismo que, precisamente, se convirtió tiempo atrás en el centro de la polémica de la mano de Rosanna Zanetti.

La modelo venezolana lució este modelo, que combinó con una chaqueta de cuero negra de Schott NYC, para acudir a un concierto de su marido, el cantante David Bisbal, en Madrid. El espectáculo del almeriense tuvo lugar a los pocos días de celebrarse el espectáculo musical de OT: El reencuentro, donde supuestamente Bisbal hizo la archiconocida ‘cobra’ a Chenoa tras su actuación más esperada, la de Escondidos. Así, por casualidad o con toda la intención del mundo, el vestido ‘serpiente’ de Zanetti, el mismo que ahora ha conquistado a Aitana, reactivó una polémica que acaparó todo tipo de titulares.