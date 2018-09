Doña Letizia deslumbra en su reestreno en el Teatro Real

La Reina confía en Pedro del Hierro de nuevo tras su polémico look de la última vez en el coliseo madrileño

Nos ha dejado sin palabras. Tras el ‘fiasco’ de la última vez, doña Letizia no ha podido escoger mejor para su rentrée. Los Reyes han presidido la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real en Madrid y para una ocasión tan especial, la esposa de Felipe VI no solo se ha saltado su norma autoimpuesta de ‘todo al negro’, sino que además ha optado por un look al más puro estilo celebrity.

Si en la temporada 2016, la consorte fue blanco de las críticas por su polémico vestido de Felipe Varela que dejaba entrever más de lo que protocolariamente se considera aceptable, en esta ocasión, no hay objeción posible. Doña Letizia ha deslumbrado con un original conjunto firmado por Pedro del Hierro, que vuelve a su armario tras el estrenarse en la última edición del concurso de monólogos científicos FameLab. Un conjunto de inspiración grecorromana en color azul noche compuesto por un jumpsuit de escote asimétrico con sobrecapa hasta los pies que dota al diseño de un aire muy de alfombra roja. La Reina ha completado el estilismo con clutch de Varela y salones a tono de Nina Ricci y pendientes de aguamarinas, diamantes y oro blanco que le regaló la firma Bvlgari con motivo del nacimiento de la princesa Leonor, en 2006.

Un look ‘made in Hollywood’

Pese a que la Reina ha acertado de pleno con su elección, no se trata de un outfit inédito . La actriz Diane Kruger llevó un look muy similar en tono rojo y con el pantalón tobillero en una fiesta después de los Oscar de 2015. Una versión que probablemente habría favorecido mucho a doña Letizia, ya que el rojo es uno de sus colores fetiche. En el caso de la actriz, el suyo estaba firmado por Donna Karan.

No es la primera vez que la esposa de Felipe VI se inspira en sus estilismos en alguna de las celebrities de Hollywood. De hecho, en numerosas ocasiones la hemos visto con diseños que con anterioridad han llevado Nicole Kidman o Karlie Kloss.

Un compromiso importante

Poco después de las 20:00 horas los Reyes llegaban a la entrada del Teatro Real. Esta es un día importante para don Felipe y doña Letizia, ya que la temporada pasada no pudieron estar presentes en el estreno por la delicada situación política. Además, para la Reina, el Real es un lugar que le trae recuerdos especiales. No en vano, aun siendo todavía la prometida de don Felipe, en noviembre de 2003, doña Letizia asistió a un concierto en el madrileño coliseo junto a los entonces monarcas apenas unas horas después de que se anunciara su compromiso con el príncipe de Asturias.