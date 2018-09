La española más internacional tiene una fórmula estilística con la que arrasar en la alfombra roja

Penélope Cruz volvió a conquistar en la reciente edición de los Emmy gracias a su impecable look de Alta Costura de Chanel. Un precioso vestido blanco de corte princesa, salpicado con plumas, ceñido a la cintura y con su escote fetiche, el palabra de honor. Una fórmula que ha repetido hasta la saciedad en sus grandes ocasiones sobre la alfombra roja, sobre todo, en aquellas en las que ha sido nominada a un importante galardón. Y es que, con su elección de vestuario, la actriz española parecía querer predecir su (fallido) éxito con el premio al que estaba nominada por dar vida a Donatella Versace en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.

De igual manera que la mismísima reina Letizia tiene una ecuación ganadora con la que siempre acertar, la de Alcobendas también tiene sus propias supersticiones estilísticas para las grandes citas.

Dignos son de mención los que, probablemente, hayan sido los momentos más importantes en su carrera: su primera nominación al Oscar en 2007 y la consecución de la estatuilla en 2009. Dos ocasiones de altura en las que deslumbró con sendos impresionantes diseños de Versace y Balmain. El primero, en rosa palo, cuerpo tipo ‘bandage’ y con una impresionante falda salpicada de microvolantes, sobre el que corre la leyenda de que no era su primera opción. El segundo un modelo ‘vintage’ digno de la realeza, obra del mítico diseñador francés que parecía haber sido pensado especialmente para ella.

Pero no se trata de las únicas coincidencias. No hace falta más que tirar de archivo para comprobar que Pe es una auténtica fanática de este escote con el que, por cierto, se ve especialmente favorecida. También recurrió a él en su tercera nominación al Oscar en 2010 por su papel en Nine, con una creación en color burdeos de la norteamericana Donna Karan. Además, anteriormente ya había recurrido a él en las ediciones de los premios de la Academia de Hollywood en 2005 y 2008 (con modelos de Oscar de la Renta y Chanel, respetivamente) o durante el Festival de Cannes en 2006.

Por supuesto, también lo ha lucido en un par de ocasiones en los premios Goya. No te pierdas todos estos looks haciendo clic en nuestra galería. No te arrepentirás. Palabra de honor.