Galería | Justin Bieber y su atrevido look para tomar café

Justin Bieber eligió un sencillo plan con su prometida, Hailey Baldwin, pero sencillo no fue el look que eligió para la ocasión.

Justin Bieber y su prometida, Hailey Baldwin, quisieron tener un plan de lo más corriente: Tomar un café en una conocida franquicia en las calles de Nueva York. Lo que no era tan corriente era el look que Justin Bieber eligió para la ocasión. Un conjunto de sudadera y pantalón completamente estampados con muchísimos colores. Desde luego, nadie podrá decirle a Justin Bieber que no es original a la hora de elegir sus atuendos. Por su parte, Hailey Baldwin optó por un look bastante más discreto basado en colores oscuros y una chaqueta. ¡No te pierdas las imágenes y descubre nuestra galería!