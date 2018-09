De patito feo a cisne: la eclosión de Carmen Borrego en el universo Campos

La presencia mediática de Carmen Terelu llega a su punto álgido con su trasformación física.

Carmen Borrego vive uno de los momentos más especiales de su vida. La que un día fue la integrante más desconocida del clan Campos poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los personajes más buscados por la prensa del corazón, que ha encontrado en ella la espontaneidad que tanto escaseaba en una de las familias más famosas de nuestro país. Dedicada durante años a la dirección de programas de televisión, la hija pequeña de María Teresa prefería quedarse tras las cámaras mientras que su madre y su hermana Terelu acaparaban todas las miradas. Un chica tímida y con un perfil, a priori, poco atractivo que quedaba siempre renegada a un segunda plano.

La primera vez que el público pudo ver a Carmen Borrego, a excepción de alguna aparición esporádica en los programas que presentaba su madre, fue en agosto del año 2014 cuando la revista ‘¡Hola!’ llevó en su portada la boda de la benjamina de las Campos con José Carlos Bernal. Una exclusiva en la que posó junto a su hermana, su madre y su gran amiga Rocío Carrasco. En aquel momento pocos adivinaban que un año después nacería una nueva estrella mediática que tendría como plataforma el reality ‘Las Campos’ -estrenado en el 2016-, un formato echo a la medida de las integrantes de una de las familias más conocidas de la televisión.

El ascenso a la fama de Carmen y bloqueo profesional de Terelu

Su deslenguada verborrea y su frescura a la hora de contar los entresijos en los que se veía envuelta su familia la han convertido en una imprescindible de los programas de Telecinco, que la han reclamado en formatos como ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’ o ‘Supervivientes’. Desde ahí todo ha ido a más mientras que una de sus personas más queridas, Terelu Campos, atravesaba un complicado momento en su trayectoria profesional. Apartada de su papel de presentadora la hija mayor de María Teresa se veía de igual a igual con su hermana en un plató de televisión, donde ambas ejercen de colaboradoras a día de hoy.

Pese a que ha mostrado sobradamente que tiene madera de para estar frente a las cámaras, Carmen Borrego ha querido dar un paso más y adoptar una nueva apariencia con la que sentirse más cómoda bajo el foco mediático. Lo primero fue la pérdida de peso, y es que es innegable que desde que la empezamos a ver en el reality la hija de María Teresa ha perdido varias tallas. Después de esto Borrego decidió emprender su gran aventura en el mundo de los retoques estéticos, alcanzando el súmmun el pasado 29 de septiembre, una fecha en la que entró en quirófano para realizarse varias operaciones de cirugía plástica. Atrás quedó su papada, sus dientes torcidos y su mirada cansada para dar lugar a una Carmen que ahora luce un cuello más esbelto, sonrisa de anuncio y una mirada rejuvenecida.

Un estreno de cara que este miércoles ha sido seguido por más de dos millones de espectadores que ansiaban ver cómo había quedado su rostro. “No me he sentido nunca el ‘patito feo’. Mi hermana es más guapa que yo, me alegro mucho por ella y no tengo mayor problema con eso, pero ya las cosas que se dicen y de la manera en la que se dicen es para buscar un enfrentamiento entre mi hermana y yo, y eso no lo vais a conseguir”, asentía Carmen en su ‘puesta de largo’ tras su intervención y añadía: “Siempre he admirado a Terelu físicamente, no tengo problema en decirlo. Yo si he sentido que mi hermana era más guapa, pero creo que soy yo la que lo puedo decir”.

Patito o no, lo cierto es que Carmen a día de hoy luce espectacular y goza de una popularidad que jamás pensó hace unos años. Un tirón mediático que quién sabe hasta donde puede llegar.