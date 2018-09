Penélope Cruz NO brilla en la presentación madrileña de ‘Todos lo saben’

Tras conquistar Toronto, la actriz 'tropieza' en la promoción madrileña de la película del cineasta Asghar Farhadi La de Alcobendas ha vuelto a confiar en Chanel, firma de la que es embajadora

La agenda de Penélope Cruz echa humo. La protagonista de Volver se ha visto obligada a abandonar el rodaje de Amor y gloria, el nuevo proyecto de Pedro Almodóvar, para volcarse en la promoción mundial de Todos lo saben, la película del cineasta iraní Asghar Farhadi. Así, tras la presentación en Toronto, donde apostó por un modelo de Primavera-Verano 2018 de la colección de Alta Costura de Chanel, la de Alcobendas ha regresado a nuestro país para continuar promocionando una de las películas más esperadas del otoño, que llegará el próximo viernes a la gran pantalla. Sin embargo, contra todo pronóstico, la oscarizada actriz ha ‘patinado’ con su última apuesta de vestuario.

Además de su innegable talento para la interpretación, la actriz de Jamón, Jamón destaca como icono de belleza y, por supuesto, estilo. Tanto es así que, especialmente durante los últimos años, Penélope ha ido subiendo escalones hasta consagrarse como una de las estrellas mejor vestidas en cualquier ‘photocall’ o alfombra roja. No obstante, esta última elección de la madrileña no ha terminado de convencer a los amantes de la moda. Como embajadora de la ‘maison’ de lujo, la ‘celeb’ ha vuelto a confiar en Chanel con un vestido negro de largo ‘midi’ con franjas simétricas blancas en la parte superior, que ha acompañado con unas sandalias sencillas con pulsera. Lo más llamativo del modelo bicolor está en la zona del bonito escote ‘halter’, que está marcado por un círculo con el sello de la casa francesa, y en los botones situados en la zona de la cadera.

No obstante, y a pesar de que se trata de un diseño tan sencillo como sofisticado, la silueta no termina de favorecer a la estrella de Hollywood, quien sabe bien como sacarse el máximo partido aunque hoy no lo haya demostrado.