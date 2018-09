La presentadora parece haber encontrado el uniforme definitivo para el nuevo curso

Patricia Conde es una de las presentadoras con más sentido del humor del panorama nacional. Pero además de tener un talento innato para hacer que los espectadores se desternillen al otro lado de la pantalla, tiene un don para la moda. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones y, además, su firma Paty Conde by Dándara se ha convertido en una de las favoritas de las ‘celebs’ españolas.

Por eso, cuando hace unos días la modelo acudía al FesTVal de Vitoria con un traje negro de pantalón corto, americana y camisa blanca con lazada al cuello, en LOOK le dimos un aplauso por haber sabido llevar al terreno femenino un look puramente masculino. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su estilismo no fue precisamente su ‘tuxedo’, sino los calcetines altos que lució con sus tacones de aguja. Una tendencia por la que apuestan importantes personajes del ‘starsystem’ desde hace varias temporadas pero que parece no terminar de convencer en la calle y a la que Patricia se niega a renunciar.

Y los llevó durante la presentación de la programación del canal Comedia Movistar #0, y se atrevió a lucirlos con orgullo en la alfombra naranja del Festival, cuando el resto de estrellas normalmente suele apostar por vestidos de importantes diseñadores para pasear por la ‘red carpet’. Pues bien, no hay dos sin tres. Y ahora, casi una semana después, la vallisoletana ha decidido decantarse por el mismo modelito, demostrando lo cómoda que se siente con este nuevo uniforme. Una apuesta que recuerda a los atuendos escolares y que es perfecta para empezar el nuevo curso.

Desconocemos el motivo por el cual Patricia Conde ha decidido no cambiarse de ropa en la última semana, sin embargo, no sería la primera ‘celeb’ en hacerlo. El pasado mes de mayo, por ejemplo, Marina Testino, sobrina del prestigioso fotógrafo de las estrellas, Mario Testino, consiguió que su nombre diese la vuelta al mundo después de revolucionar la red luciendo, durante más de 30 días seguidos, el mismo traje rojo. ¿El objetivo? Rechazar la moda rápida y demostrar que no pasa nada por utilizar un conjunto una y otra vez. ¿Será esta la intención de Patricia Conde? Pronto lo sabremos.