Moschino y H&M, comienza la cuenta atrás para la colaboración más esperada

El diseñador ha hecho un adelanto de lo que será su nueva colaboración con H&M Además de las prendas extravagantes que caracterizan a la firma italiana, la colección cápsula incorporará una línea para mascotas

Cada temporada H&M lanza una colección cápsula que acerca a la mayoría de los mortales las firmas más imposibles. El año pasado, muchos pudieron incorporar a su armario algunas de las prendas exclusivas que Erdem creó junto al gigante textil y, este otoño, el gigante textil se ha asociado con una de las firmas más extravagantes del panorama internacional: Moschino. Jeremy Scott y H&M se unen en una edición limitada de prendas asequibles que harán que tú también puedas lucir las exuberantes piezas y complementos que a diario ves a las ‘celebs’.

La colección Moschino x H&M , que se anunció el pasado mes de abril, estará disponible en tiendas seleccionadas, así como en el e-shop, a partir del 8 de noviembre. A dos meses del lanzamiento, las imágenes que el diseñador acaba de compartir en su cuenta de Instagram han hecho que las expectativas se disparen todavía más. Y es que, además de poder vestir sus coloridas prendas, ¡tu mascota también podrá hacerlo!

La línea prometía ser “divertida, colorida, animada, con dibujos animados, “mucho color, extravagancia y algún guiño y recuerdo del pasado“, dicho y hecho. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la colección para mascotas que el diseñador ha creado para H&M. “Al principio, me preguntaron si diseñaría una línea infantil, ya que tengo tanto mi propia línea Jeremy Scott Kids como otra para Moschino. Pero pensé que prefería hacer algo que nunca hubiese hecho antes y así surgió una línea de mascotas”, contaba Scott para la edición digital de la revista Vogue.

Del resto de prendas, a parte de la imagen que ha compartido el director creativo en su Instagram, aún se desconoce la línea que seguirá la colección, aunque después del desfile celebrado en febrero durante la Fashion Week de Milán, se espera que algunas de las prendas de Moschino x H&M se inspiren también en la icónica Jackie Kennedy.

Scott trabajó durante años para Adidas. Sus creaciones llegaban a un amplio público al que no pensaba renunciar cuando se puso al frente la casa de modas italiana, de ahí que el diseñador lanzase piezas de precios asequibles, como carcasas de móvil y otros complementos. Precisamente la estrecha relación que mantiene con su público es el motivo principal por el que Jeremy Scott ha decidido colaborar con H&M, algo que él mismo asegura en una entrevista para la cadena sueca. “Durante una década, colaboré con Adidas en la creación de prendas que fuesen asequibles y accesibles a todo el mundo. Apliqué esa misma política en Moschino, con artículos como carcasas de móviles o pequeños artículos de piel que fuesen más asequibles. Pero quiero llegar a un público aún más internacional, con un precio razonable. Con H&M, Moschino puede difundirse por todo el mundo. Es algo que me encantaría. No sólo a mí, sino a todos los fans de la marca. Nunca me olvido de mis seguidores. De su gran pasión. Son muy creativos y brillantes. Por mi parte, me esfuerzo por responder a su entusiasmo. Al final, ésa es la esencia; de eso se trata”.



“La idea surgió tras recibir un correo electrónico. Alguien que trabaja conmigo, que además es mi amigo, facilitó mi dirección de e-mail a H&M, y recibí esta nota que decía: ‘¿Te interesaría participar en una de nuestras colaboraciones de diseñador? Si fuera así, nos encantaría comentarlo contigo’. Me fascinó la idea, así que contesté: ‘Sí, estaré encantado de hablarlo’. Es un gran honor, una fabulosa oferta, y me sentí muy halagado y emocionado“. “Nuestros equipos se reunieron e intercambiaron opiniones, y aunque teníamos puntos de vista propios de nuestras marcas, supe que podíamos combinarlos perfectamente. Todo lo que hace H&M, va en línea con mi trabajo. Al fin y al cabo, yo soy: ‘The People’s Designer’. Éste es un título que me acompaña y define. Quizás es porque creo en la democratización de la moda, y porque he creado diferentes maneras de llegar a la gente”, añade.

¿Preparada para hacer cola en las puertas de H&M? La cuenta atrás ha comenzado.