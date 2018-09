Necesitas un chubasquero como el de Lady Gaga esta temporada

La artista reconvertida en actriz ha presumido de tendencia con una de las prendas de la temporada El chubasquero ya no solo sirve para protegerse de la lluvia, también looks sofisticados para el frío

Hasta hace poco tiempo la lluvia y la moda mantenían una tensa relación. Escoger un estilismo a la altura de las circunstancias que no se viera transformado en desastre con un chaparrón era una auténtica prueba de experta. Por suerte esa época quedo atrás, y desde hace algunos años el estilo no se ve alterado porque caigan algunas gotas. Es más, incluso la tendencia deportiva y la recién recuperada estética ‘colegial’ nos han llevado a looks admirados y replicados como si fueran propuestas de alta costura. Y, dentro de todas las prendas que componen estos conjuntos dentro y fuera del ‘streetstyle’ el chubasquero es, ante todo, una de las piezas más aplaudidas de la temporada. Sobre cómo llevarlo y lucirlo con orgullo sabe, y mucho, Lady Gaga.

La artista internacional ha presumido de diseño en pleno aeropuerto de Toronto y ha reescrito así el manual de estilo de esta pieza. Como ya hiciera Chanel en su colección ‘ready-to-wear’ para la primavera/verano 2018, la cantante ha sacado al compañero de la tormenta de su ecosistema por excelencia. Lejos de vestirlo en el exterior en un día gris, ha preferido probar sus cualidades en espacios interiores. Lo cierto es que el ‘combo’ le ha funcionado, aunque no nos extraña puesto que no se trata de un chubasquero común. La creación en cuestión se asemeja a un abrigo largo con estampado Príncipe de Gales, silueta ‘lady’ y tablas en la falda; una apuesta segura.

Más allá del recién rescatado ‘animal print’, las tradicionales flores o los aplaudidos tonos flúor, el estampado del otoño será el de cuadros. En sus diversas interpretaciones, estas figuras geométricas regresan, como cada año con el frío, si bien en esta ocasión saltan a otras prendas olvidadas en el armario como la falda de tablas, los pantalones de campana o incluso accesorios XL. Por todo ello, la elección de Lady Gaga nos vale de inspiración ‘fall/winter’ y de base para otras propuestas de cara a los próximos meses. En este sentido, el ‘mass market’, con Zara a la cabeza, ya incluye la etiqueta ‘chubasquero de cuadros’ en su catálogo de opciones contra el mal tiempo.

Como ya hiciera la intérprete el año pasado con su versión transparente, este ejemplo demuestra, una vez más, la versatilidad de piezas así, que no necesariamente tienen que tener alma deportiva, sino que pueden extrapolarse a looks más sofisticados. En concreto, el truco de experta que ha añadido Gaga es un cinturón a medio abrochar que permite intuir lo que se oculta tras la chaqueta, sin restarle protagonismo a la misma. Para completar el conjunto de vocación ‘vintage’ ha incluido unas maxigafas oscuras, un recogido ‘retro’, un vestido ceñido gris y unos ‘stilettos’ clásicos. Discretamente, nos ha recordado que ya está aquí la nueva temporada.