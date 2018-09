View this post on Instagram

HE VUELTO… Hoy os contaré algo que muchas de vosotras estabais esperando y que me hace inmensamente feliz. Después de cuatro años sin diseñar un traje con volantes me di cuenta que no podía dejar apartado todo lo que soy y de donde vengo. Así que hace un año decidí crear una colección cápsula dentro de @victoria_es_ A partir de hoy mismo ya me tenéis de vuelta. #veryvictoria es vuestra línea… La encontrareis en todos los puntos de venta de @victoria_es_ Se compone de 25 piezas entre novia, Madrina y fiesta. Os iré enseñando! #veryvictoria para @victoria_es_ Podéis ver más en nuestra #web www.victoria.com.es #MADEINSPAIN