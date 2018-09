Victoria Federica cumple 18 años: así es el estilo de la ‘royal’ más bohemia

La hija pequeña de la Infanta Elena prefiere los looks y accesorios 'boho' Aquí se encuentran las claves de su estilo y sus marcas favoritas

Cumplir 18 años supone pasar a una nueva etapa. Una mayoría de edad anuncia más responsabilidades, nuevas actividades, aprender a decidir el futuro de cada uno y definir poco a poco lo que se quiere ser. A pesar de la impresión que pueden causar todos estos proyectos, a Victoria Federica no parece asustarle la nueva etapa que comienza. Porque sí, Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón cumple un año más hoy, y no una cifra cualquiera, sino la que la define ya como adulta (¡bienvenida!). Y posiblemente este número no le de miedo, al menos eso reflejan sus decisiones estilísticas desde los últimos dos años, cuando se introdujo en esa etapa en la que la moda es al mismo tiempo sinónimo de acierto y riesgo (algunos, por mucho que crezcan siguen estancados ahí).

Al contrario de lo que podría pensarse, la hija menor de la Infanta Elena no ha sucumbido a códigos ni protocolos estéticos, sino que ha preferido hacer su propia ‘revolución silenciosa’ en su entorno más cercano. Si bien no se ha alejado demasiado de los normas por las que se rige su familia, sí que ha transformado discretamente su manual de estilo. La quinta en la línea de sucesión al trono de nuestro país no es una ‘royal’ convencional. Ha hecho suyo un nuevo ‘boho’ con referencias clásicas (que no ‘boho-chic’, no se equivoquen) con conjuntos en los que se mezcla sin aparente dificultad la esencia de la alta sociedad con la influencia ‘hippy’.

Así, lejos de vestidos de flores, ‘stilettos’ de tacón y exceso de maquillaje, Victoria Federica disfruta con la cara lavada, los zapatos planos (muchos de ellos deportivas) y los conjuntos de dos piezas despegados. Un indicativo de que busca la comodidad por encima de cualquier otro atributo. Es fan de los pantalones de campana, pero no los de pana ni los vaqueros, sino de los elásticos de aire ‘preppy’. Las blusas anchas ligeras, monocolor o con estampados de inspiración india las combina con ‘shorts’ y faldas ‘indie’. [¡Una ‘royal’ con ‘shorts!]. Las marcas fetiche de la cumpleañera, que la visten día sí y día también, demuestran que su armario está en crecimiento ya que es todavía adolescente. Conguitos firma sus alpargatas de rayas, su maxifalda es obra de Elephant Rooms, su famosa chaqueta de rombos en verde oliva es un diseño de Cul de Sac y las gafas de sol que la han acompañado este verano (y ya están agotadas) de Parafina.

No obstante, si ha habido un gesto de ‘moderada rebeldía’ en sus elecciones ese ha llegado en los accesorios, concretamente en los pendientes. Y es que, el detalle que mejor caracteriza a las Casas Reales de todo el globo es su joyero. Estos complementos son los compañeros perfectos de las creaciones más sofisticadas, solo aptas para citas especiales. Y, por el contrario, para sus eventos, especiales o no, la sobrina de los reyes ha escogido la bisutería. No la de piedras, sino la de influencia tradicional. Sus pendientes más amortizados son unos que recuerdan a los borlones de los trajes de luces en dos tonos, el negro y el dorado. Es tal su fascinación por ellos que los ha repetido junto a todo tipo de prendas y combinaciones, han sido parte fundamental de su maleta estival y auguramos que podrían tener recorrido en sus looks otoñales. Eso sí, aunque desconocemos de dónde han salido, nos hemos dado cuenta de lo versátiles, prácticos y originales que son.

En resumen, si recuerdan la película Princesa por sorpresa en la que Anne Hathaway vivía feliz en el anonimato sin prejuicios ni reglas en el vestir -hasta que la encontró su abuela-, imaginen ahora a Victoria Federica, una joven que podría ver en su posición una vía para transformar la etiqueta de palacio en un ‘lookbook’ bohemio (su puesta de largo podría ser el principio). No sabemos si con esta entrada a la mayoría de edad dará un giro absoluto a su interpretación de las tendencias o si las olvidará por completo, pero ocurra lo que ocurra… ¡que no pierda esos pendientes!