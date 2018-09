¿Qué desaire ha hecho la Reina en el día más importante de la princesa de Asturias?

No era un día en el que fuera la protagonista, pero todas las miradas se han posado en ella. Doña Letizia ha vuelto a escoger su color fetiche para una de las jornadas más importantes en la vida de su primogénita, la princesa Leonor. De rojo y de estreno, quizás de manera premeditada o quizás no, lo cierto es que la consorte ha logrado acaparar casi tanta atención como su hija mayor a quien ha vestido de azul Asturias, en homenaje a su tierra.

La esposa de Felipe VI ha sorprendido a propios y extraños con la elección de su look en el Día de Asturias. Si ya hace unas semanas puso fin a los rumores de crisis con el que tradicionalmente ha sido su modisto de cabecera, Felipe Varela, hoy, ha vuelto a avivar el fuego al decantarse por Carolina Herrera para un evento de tanto calado histórico. Nunca antes doña Letizia había dejado de lado a Varela en jornadas de tanta relevancia pero parece que ahora las cosas han cambiado. Fue el modisto quien se encargó de vestirla para su debut como reina y se esperaba que lo eligiese para el primer viaje oficial de doña Leonor al Principado. Sin embargo, doña Letizia ha preferido confiar este asunto a Carolina Herrera.

La esposa de Felipe VI ha lucido un espectacular diseño en rojo de la venezolana. Hasta aquí todo podría parecer normal si no fuera porque está hecho a medida y en exclusiva para la Reina, inspirado en otro traje estampado que la propia consorte estrenó en septiembre de 2016 durante un viaje oficial a Nueva York y que ha lucido en varias ocasiones. No es la primera vez que la consorte solicita a la diseñadora un modelo a medida, sino que ya en su último viaje a Texas y Nueva Orleans sorprendió con un vestido de la firma hecho en exclusiva, lo que confirma a Herrera como posible nueva modista de cabecera de doña Letizia. Un gesto que supone un ‘desaire’ no solo a su diseñador, sino también a la moda española en un día en el que se conmemora el origen del reino de España.

Por si esto no fuera suficiente, varios medios especulan con la posibilidad de que los trajes que han llevado las niñas también pertenezcan a la marca venezolana, algo que por ahora no ha podido confirmarse. No sería la primera vez que Leonor y Sofía visten prendas de Carolina Herrera, aunque en otras ocasiones de tanta relevancia doña Letizia solía escoger firmas asturianas, como ocurrió el día de la proclamación de Felipe VI. A esto hay que sumarle que la Reina también se ha decantado por la venezolana para la elección del calzado, y solo ha recordado a Varela en su clutch, una pieza de su fondo de armario en ante color rojo.

Se desconocen los motivos por los que la Reina ha ‘dejado de lado’ al que durante muchos años ha sido más que su modisto, sino un confidente tanto para ella como para su madre. Por ahora, habrá que esperar a ver si en la próxima gran cita en octubre, en los Premios Princesa de Asturias, el diseñador vuelve a brillar en el vestidor de la Reina o por el contrario, la venezolana se confirma como la nueva ‘aguja de oro’ de la consorte.