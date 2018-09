View this post on Instagram

¡FELICIDADES! 🎂 La sección 'Mujer tenías que ser' de 'El Intermedio' recibe el I Pemio CIMA TV FesTVAL de Vitoria-Gasteiz a la Igualdad 2018. 📺🙌#FesTVal #vitoriagasteiz #tv #television @lasexta @sandrasabates