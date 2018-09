Lo que se espera de los looks de la Princesa de Asturias, la Reina Letizia y la Infanta Sofía

Con motivo de los Centenarios de Covadonga, Leonor, la Princesa de Asturias va a protagonizar su primer viaje oficial como heredera. Dado lo especial del escenario, lo significativa que es la fecha y teniendo en cuenta la línea estilística que Doña Letizia ha ido marcando para sus hijas, desde Look hemos querido recopilar las claves que podrían marcar el estilo de las mujeres de la Familia Real en este día tan especial.

El look de Leonor

Se espera que Leonor luzca un vestido sencillo, que no rompa con la línea de lo que estamos acostumbrados a ver. Dado que el acto es en el Principado cuyo título ostenta, hay dos nombres que suenan como posibles diseñadoras del look de la Heredera. Nieves García Torres y Teresa Fernández Castro son las modistas asturianas a quienes la Reina Letizia encargó los vestidos que Leonor y Sofía lucieron el día de la coronación de su padre como Rey de España. Las nietas de Don Juan Carlos y Doña Sofía han llevado trajes de estas modistas en otras ocasiones, como la visita del Papa Benedicto XVI o en la Misa de Pascua de 2008, por lo que no sería de extrañar que, teniendo en cuenta el escenario y la simbología, Letizia Ortiz volviese a apostar por sus paisanas.

También en la coronación, las dos niñas iban calzadas con bailarinas de la firma Eli 1957, una marca de zapatos infantiles de origen alicantino y con gran variedad de modelos de manoletina, los zapatos más habituales en los looks de las jóvenes. En los últimos años son muchas las ocasiones en las que Leonor ha vestido sus pies de la firma Carolina Herrera pero, dadas las circunstancias, sería una elección de lo más sorprendente.

Con respecto al color del traje que llevará la Princesa de Asturias no se descarta que haga un guiño a la tierra de Don Pelayo y luzca un tono azul similar al de la bandera del Principado.

En lo referente al pelo, se espera que las trenzas sigan siendo la apuesta no solo de Leonor sino también de su madre y su hermana. Es habitual que las niñas vayan peinadas con raya al lado y una trenza que les retire el pelo de la cara, y Doña Letizia luzca un recogido que contenga, al menos, un trenzado. Si cambiaran de peinado para esta jornada sería, desde luego, algo inesperado.

El look de Sofía

Tanto en actos oficiales como en posados más relajados, como pueden ser los de la Misa de Pascua o el de verano en Mallorca, la Infanta Sofía suele lucir estilismos muy similares a los de su hermana mayor.

Se espera que para este acto la hija pequeña de Felipe y Letizia vista un traje de la misma firma que su hermana, pero distinto -a pesar de ser de silueta similar- y en otro color, siendo más que posible que el calzado sí sea idéntico al de la Heredera excepto en el tono.

El look de Letizia

Tal y como ocurrió en enero, cuando el Rey Felipe entregó a su hija el Toisón de Oro, se espera que la Reina permanezca en un segundo plano también en lo que a estilo se refiere. En esa ocasión Doña Letizia apostó por repetir un conjunto firmado por Felipe Varela que ya había utilizado tres veces antes.

Es habitual que la mujer de Felipe VI elija al que ya es considerado su diseñador de cabecera para sus actos institucionales por lo que todo apunta a que, a fin de no destacar por encima de su hija, repita la misma fórmula que hace 9 meses y apueste por alguno de los estilismos del modisto que ya ha lucido este año.