La presentadora ha tirado de una de las tendencias más arriesgadas de los últimos tiempos

Patricia Conde es, además, de presentadora, diseñadora de moda. Su firma Pati Conde by Dandara es todo un éxito y rostros conocidos como Paula Echevarría o Virginia Troconis han elegido sus diseños. Ella misma es la mejor modelo para sus colecciones, que luce habitualmente en actos y en sus perfiles sociales, donde ha demostrado que es una mujer pegada a la tendencia.

Y de tendencia precisamente ha tirado durante la presentación de la programación de comedia del canal #0 de Movistar, en el marco del FesTVal de Vitoria, donde la joven vallisoletana ha aparecido rodeada de todos sus compañeros. Ellos en traje con pantalón corto y ella en una revisión del mismo concepto en clave femenina: un traje de chaqueta y shorts en tono negro con camisa blanca y lazada al cuello.

Nada destacable más allá de un ‘black&white’ que no hubiera sido noticia de no ser por el complemento que Patricia ha elegido para sus pies. La copresentadora de Wifi Leaks escogía para la ocasión unos tacones negros que combinaba con calcetines. Al más puro estilo Kendall Jenner en Cannes, la también actriz se enfundaba una de las tendencias más atrevidas de las últimas temporadas. Una corriente que, por otro lado, no parece haber cuajado del todo, al menos en España. Gucci llegó a lanzar unos calcetines de látex para llevar con sandalias y Zara también llevó al ‘low cost’ la tendencia con unos salones con calcetín incluido. Pero el ‘street style’ manda y al menos, por el momento, no parece acabar de convencer.