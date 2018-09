Sara Carbonero da el pistoletazo de salida al otoño con su último look

¿Sabíais que según el estudio “el estado de la salud visual infantil en España” 1 de cada 5 niños tiene un problema de visión y el 77% de los padres ni lo sospecha? Esta tarde, gracias a @polaroideyewear_es y a la @fundacionelenabarraquer hemos charlado un rato sobre la importancia de hacer revisiones oftalmológicas a los niños en edades tempranas y con regularidad y sobre qué podemos hacer los padres para intentar identificar el problema. También de lo que mucho que afecta la falta de visión en el rendimiento escolar y de cuánto hay de verdad en que el uso excesivo de los móviles y tablets perjudica seriamente nuestra vista. Ha sido un placer conocer a la doctora Elena y saber un poco más acerca de la labor asistencial que desarrolla en todo el mundo con la Fundación que lleva su nombre luchando contra la ceguera evitable. Para que os hagáis una idea Elena llega a operar de cataratas a unas 50 personas al día en países en vías de desarrollo. “No os podéis imaginar lo que es que gracias a tu trabajo como médico una persona pueda poner cara a sus nietos después de años siendo ciego” -nos contaba . Como verdaderamente no podemos imaginarlo hemos quedado en que me lleve a su próximo viaje, me encantaría. Mientras tanto, donde he viajado es de vuelta a casa porque mañana toca, valga la redundancia, volver al cole. Que aprovechemos la nueva temporada para recuperar la normalidad, marcar nuevos propósitos y revisar la salud de los peques. #verparaaprender #FundaciónElenaBarraquer #Polaroid #proyectosbonitos

