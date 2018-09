El nuevo guiño de Meghan Markle a la reina Isabel

La duquesa de Sussex deslumbró en una entrega de premios con un 'total black' en clave esmoquin

Han pasado inadvertidos, hasta ahora. Todos los ojos se posaron en el deslumbrante ‘total black’ de inspiración esmoquin por el que se decantó la esposa del príncipe Harry en la entrega anual de los Premios WellChild. Un look de diez con el que la norteamericana acertó de pleno. Sin embargo, lo más importante de su outfit se encontraba en las joyas. Al margen de su inseparable anillo de compromiso, Meghan lució unos delicados pendientes de perlas que estrenó el pasado mes de junio, precisamente durante su primer acto oficial en compañía de la reina Isabel.

Aunque se desconoce la procedencia de las piezas, algunos expertos como la corresponsal del tabloide The Sun Emily Andrews aseguran que los pendientes han sido un regalo de la propia monarca a su nieta política y que pertenecen a su colección privada, lo que aumenta aún más su significado. No es ningún secreto que entre la reina Isabel y Meghan Markle existe una relación especial. Parece que la abuela del príncipe Harry tiene en muy alta estima a la actual duquesa de Sussex y lo ha demostrado en varias ocasiones. Con ella ha tenido gestos que con Kate Middleton tardó varios años en tener y eso que la de Cambridge está llamada a convertirse en reina consorte de Inglaterra. Por ejemplo, a Meghan le permitió pasar las vacaciones de Navidad en Sandringham a pesar de que aún no era de facto un miembro de la Familia Real y también ha hecho un viaje con ella en el Royal Train, todo un mito de la Monarquía Británica del que ni siquiera han disfrutado los príncipes Harry y William de manera pública. Quizás sea porque Meghan cumple años el mismo día que lo hiciera su madre, Elizabeth Bowes-Lyon, o porque dicen que el príncipe Harry es su nieto favorito. Sea como fuere, las razones solo ellas las saben. ¿Cuál será la próxima pieza del joyero real que veremos a Meghan?