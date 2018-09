Todas las miradas estaban puestas en el diseño goyesco de Morante de la Puebla

La propia Vicky Martín Berrocal(45) anunció en sus redes sociales que había aceptado el reto del diestro Morante de la Puebla. Era su primer traje para una figura del toreo, por lo que sentía que este encargo suponía una gran responsabilidad. No solo por eso, también porque era una fecha muy señalada en el calendario taurino. Aunque se conocían pocos datos sobre este traje goyesco, se sabía que se había hecho de forma artesanal en Sevilla y que se había confeccionado por el sastre de los matadores Justo Algaba, pero en la tarde del sábado, por fin, se ha descubierto el gran misterio. El torero hacía aparición en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Ronda con un traje goyesco color beige con madroños y capote de paseo en seda rosa pastel.

Morante en la Goyesca de Ronda. pic.twitter.com/m1HhxCfY1R — Morante de La Puebla (@InfoMorante) 1 de septiembre de 2018

Morante ha sido el encargado de abrir la tarde y, pese a sufrir un pequeño susto al caer frente al toro, ha sabido salir del paso. Un instante en el que Francisco Rivera ha corrido vestido de calle al coso para socorrer a su compañero y amigo.

Vicky Martín Berrocal: “Me entró un poco de miedo por la responsabilidad que es”

En el momento en el que se conoció esta apuesta de Morante de la Puebla, la diseñadora hizo público que se encontraba feliz y cómo había sido el proceso. “Me pareció increíble su llamada y por supuesto acepté. Me dijo que yo era la única capaz de sacar todo lo que él lleva dentro. He de reconocer que después me entró un poco de miedo por la responsabilidad que es para mí vestir a un torero como Morante. Mi reto fue crear un traje con identidad y con nombre propio”, dijo entonces. ¡Felicidades a ambos!

Conoce más sobre los atractivos turísticos de Ronda en www.turismoderonda.es #RondaInfinita ¡Volverás!