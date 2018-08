Tras la polémica por su mono de compresión, Serena ha elegido un tutú para sus últimos partidos

Que a Serena Williams no hay quién la pare es algo que se puede probar mirando los resultados de toda su trayectoria profesional. Que la tenista es, además, una apasionada de la moda ha quedado más que patente con el lanzamiento de su propia firma y en cada evento al que acude fuera de la cancha de juego. Y que su elegancia a la hora de devolver los golpes traspasa las líneas de los campos de tenis ha quedado en evidencia en las últimas horas.

El pasado mes de mayo la número 1 del tenis femenino volvía a la pista de un Grand Slam tras haber sido madre por primera vez en septiembre. Lo hizo en Roland Garros y para su cita francesa Serena eligió un ajustadísimo conjunto en color negro que ella misma había diseñado para Nike.

La polémica fue inmediata ya que las normas del torneo francés no contemplan un vestuario de ese tipo para las jugadoras y, aunque la propia deportista reveló que se trataba de ropa especial y de compresión para evitar problemas tras haber dado a luz, parece que no terminó de convencer a la organización. Hace unos días que la dirección del torneo ha anunciado que para próximas ediciones las equipaciones como la que lució la pequeña de las Williams estarán prohibidas. La medida ha sido muy criticada, habiendo llegado a intervenir la firma Nike que, con su respuesta, ha provocado los aplausos de gran parte de la sociedad.

Por su parte Serena no ha emitido comunicado alguno pero sus últimos looks dentro de las pistas del US Open, que se está celebrando en estos momentos en Nueva York, no dejan lugar a dudas: una imagen vale más que mil palabras y que Williams haya elegido dos conjuntos de escote asimétrico y falda tutú para disputar sus últimos partidos tiene un significado más que evidente. A Serena nadie le tiene que decir qué debe o no debe ponerse. Porque lo importante dentro del campo es el tenis y quien piense lo contrario, quizás, no debería acudir a verla jugar.

Firmados por Nike, en negro y color lavanda respectivamente, los dos últimos ‘outfits’ de la tenista han causado furor en la Red donde miles de seguidores han aplaudido la ‘silenciosa’ respuesta de la jugadora.

willing to design dresses for her for life. A post shared by @ virgilabloh on Aug 27, 2018 at 7:05pm PDT

Entre todos los fans de estas sorprendentes elecciones ha destacado la presencia de Virgil Abloh, el diseñador y director artístico de la última colección de Louis Vuitton, que no ha dudado en compartir una imagen de Serena asegurando en el pie de foto que “está dispuesto a diseñar para ella durante el resto de su vida”.