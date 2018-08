Vicky Martín Berrocal se lanza al diseño de trajes de luces

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una de las diseñadoras consagradas más importantes de nuestro país. Desde que decidiese ‘apartarse’ del diseño de trajes de flamenca – eso sí, manteniendo en sus patrones ese toque andaluz que tanto la caracteriza-, los vestidos de la sevillana se han convertido en un imprescindible de alfombra roja. No hay ‘celeb’ que se resista a las piezas de su firma Victoria. Pero además de vestidos de fiesta, de novia, de invitada, y de su larga trayectoria confeccionando trajes de gitana, Vicky se ha atrevido con el diseño de joyas, perfumes, bolsos, gafas de sol, tarros de cristal para Nutella… ¡hasta sábanas! ¿Hay algo con lo que no se atreva?

La nueva aventura en el taller de Vicky Martín Berrocal unirá dos de sus grandes pasiones, la moda y el mundo del toro. La exmujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, será la encargada de vestir al también torero Morante de la Puebla, que el próximo sábado 1 de septiembre toreará junto a Cayetano Rivera y Roca Rey en la Corrida Goyesca de Ronda.

En un comunicado de prensa que la propia Vicky ha compartido en sus redes, la diseñadora confesaba que había sido un auténtico honor y un gran reto haber dibujado este traje goyesco para el diestro: “Me pareció increíble su llamada y por supuesto acepté. Me dijo que yo era la única capaz de sacar todo lo que él lleva dentro. He de reconocer que después me entró un poco de miedo por la responsabilidad que es para mí vestir a un torero como Morante. Mi reto fue crear un traje con identidad y con nombre propio”.

La pieza ha sido diseñada por Vicky y realizada de forma totalmente artesanal en Sevilla por Juana Marí Villareal Loma. Se trata de un encargo que el maestro pidió a la diseñadora para esta fecha señalada en el calendario taurino. Un antes y un después en el currículum de la diseñadora, que podría haber encontrado en el mundo del toro un nuevo mercado. ¿Se apuntarán más toreros a lucir sus diseños?